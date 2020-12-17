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11:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Последняя игра Гончаренко? Прогноз на матч «Ростов» — ЦСКА

У армейцев всё грустно.

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Источник: РИА "Новости"

Формально эту часть сезона для ЦСКА сложно назвать провальной. Команда идет на третьем месте в РПЛ, по забитым голам армейцы в топ-4, по пропущенным — на втором месте. Но, как известно, запоминается последнее. А из последнего у ЦСКА вылет из Лиги Европы и серия без побед из 7 матчей. В последней игре с «Уралом» команду Гончаренко не спасло даже то, что она играла в большинстве — упустили победу в конце матча. Об увольнении Гончаренко говорят все чаще, возможный сменщик — Василий Березуцкий.

«Ростов» чередует в этом сезоне победы и поражения, у команды меньше всех ничьих в РПЛ (всего две). Такие результаты позволяют дружине Карпина держаться в первой пятерке клубов, несмотря на продажу многих лидеров. Интересно, что «Ростов» стал гораздо меньше пропускать. В прошлом сезоне вратари 40 раз доставали мяч из сетки (без учета игры с «Сочи»), сейчас же команда пропускает в среднем меньше гола за игру. Еще один тренд — гостевые матчи удаются «Ростову» лучше домашних, по результатам на выезде ростовчане — лучшие в РПЛ.

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«Ростов» известен тем, что против него тяжело играть — на поле обязательно будет много борьбы, фолов. В прошлом туре команда Карпина перетерпела «Ахмат» и добыла победу в концовке встречи. ЦСКА остался на последний матч года без Облякова, Зайнутдинова и Кучаева. Не будет и Шкурина — единственного забивного форварда у армейцев прямо сейчас. Для Гончаренко эта игра, скорее всего, станет последней во главе московской команды. Хозяева должны воспользоваться кризисом в ЦСКА — выбираем здесь «Ростов» не проиграет за 1,7 в БК «Марафон».

Даже не в оптимальном состоянии ЦСКА подает за матч минимум 5 угловых. По корнерам армейцы — лучшие в России, опережают даже «Зенит». В БК «Бетсити» на индивидуальный тотал угловых ЦСКА больше 4,5 дают коэффициент 1,82. В 5 последних матчах московской команды эта ставка прошла. Примерно месяц назад ЦСКА принимал «Ростов» в первом круге, там по корнерам была ничья 5:5. Всё сходится.

Андрей Санталов

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