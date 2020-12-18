Ставка на голы: прогноз на матч «Унион» — «Боруссия» Д
В Германии любят забивать.
В Германии любят забивать.
Разгром 1:5 от «Штутгарта» стал последней каплей, переполнившей чашу терпения боссов «Боруссии». Тактику Фавра раскритиковали лидеры команды Ройс и Хуммельс («Мы не можем ни защищаться, ни атаковать»). И вот, тренер наконец уволен, летом в Дортмунде ждут Розе из другой «Боруссии», менхенгладбахской. Пока же с командой будет работать помощник Фавра — Терзич. Может, и у него получится преобразить команду по примеру Флика в «Баварии». Одна из претензий к Фавру — команда слишком долго начинала свои атаки, временами выглядела пассивно, что сложно себе представить с таким подбором игроков. Отсюда же плохое начало матчей, в первых таймах «Боруссия» обычно уступала соперникам.
«Унион» удачно провел первый сезон в своей истории в бундеслиге, заняв 11-е место. В этом чемпионате дела у берлинцев идут еще лучше. После 12 туров они занимают 6-е место, участвуя в борьбе за еврокубки. «Унион» продал лучшего бомбардира прошлого сезона Андерссона, а взамен бесплатно подписал Крузе. Форвард, известный своими выходками, пока в порядке: 6 голов и 5 голевых передач. Здорово берлинцы прибавили и в обороне, они пропустили, к примеру, меньше «Баварии» и входят в топ-5 лучших команд бундеслиги по пропущенным мячам.
Первый матч после смены тренера Дортмунд выиграл (2:1 с «Вердером»), но проблемы в обороне никуда не делись, игроки продолжают привозить голы на ровном месте. В отличие от соперника «Унион» хорош в первых таймах, даже недавний матч с «Баварией» к перерыву закончил в свою пользу (1:0). Учитывая то, как
Также бундеслига давно известна своим атакующим футболом, голов здесь обычно бывает много и на любой вкус. Да, у «Боруссии» сейчас нет Холанда, никак не может забить Санчо, но моментов у команды возникает много в каждой игре. Пора Ройсу, Рейне и остальным прибавлять в завершении. У «Униона» матчи тоже обычно получаются результативными, так что вариант тотал голов больше 3 за 2,1 смотрится симпатично.
Андрей Санталов