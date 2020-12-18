Ставка на голы: прогноз на матч «Унион» — «Боруссия» Д

Разгром 1:5 от «Штутгарта» стал последней каплей, переполнившей чашу терпения боссов «Боруссии». Тактику Фавра раскритиковали лидеры команды Ройс и Хуммельс («Мы не можем ни защищаться, ни атаковать»). И вот, тренер наконец уволен, летом в Дортмунде ждут Розе из другой «Боруссии», менхенгладбахской. Пока же с командой будет работать помощник Фавра — Терзич. Может, и у него получится преобразить команду по примеру Флика в «Баварии». Одна из претензий к Фавру — команда слишком долго начинала свои атаки, временами выглядела пассивно, что сложно себе представить с таким подбором игроков. Отсюда же плохое начало матчей, в первых таймах «Боруссия» обычно уступала соперникам.



«Унион» удачно провел первый сезон в своей истории в бундеслиге, заняв 11-е место. В этом чемпионате дела у берлинцев идут еще лучше. После 12 туров они занимают 6-е место, участвуя в борьбе за еврокубки. «Унион» продал лучшего бомбардира прошлого сезона Андерссона, а взамен бесплатно подписал Крузе. Форвард, известный своими выходками, пока в порядке: 6 голов и 5 голевых передач. Здорово берлинцы прибавили и в обороне, они пропустили, к примеру, меньше «Баварии» и входят в топ-5 лучших команд бундеслиги по пропущенным мячам.