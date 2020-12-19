Реванш Моуринью, у «Барселоны» проблемы и битва лучших команд Франции

БК Winline запустила проект «Х5 — игра на миллион». Принять в нем участие может каждый желающий, для этого нужно лишь установить приложение Winline и угадать исходы 5 матчей. Участие в игре бесплатное, победители получат приз — миллион рублей.

Прогноз: «Валенсия» не проиграет за 3.54.

«Барселона» впервые за два месяца победила в двух подряд матчах Ла Лиги и дышит теперь чуть свободнее. Особенно важны были три очка в матче с «Реал Сосьедадом» — временным лидером чемпионата. «Барса» — уже пятая в чемпионате, главная проблема сейчас — неопытная пара Мингеса — Араухо в центре обороны. Удивляет и результативность Месси. У великого Лео всего 5 голов в 12 матчах. «Валенсия» тоже играла среди недели и с трудом прошла дальше в Кубке Испании, выиграв лишь в дополнительное время. Вообще команда Грасии неважно смотрится на выезде: только одна победа в последних 17 играх. С другой стороны, месяц назад они обыграли «Реал» (правда, это было дома). Ждем, что «Валенсия» отнимет очки и здесь.

Прогноз: ничья за 4.24.

«Бавария» все еще остается лучшей командой Европы, но и ей явно нужен отдых. Чемпион Германии пропускает голы практически в каждом матче, но атака его выручает. В недавней игре с «Вольфсбургом» всё решил дубль Левандовского. Преимущества в бундеслиге у мюнхенцев сейчас нет: на одно очко их опережает «Байер». Леверкузен в прошлом сезоне не попал в Лигу чемпионов, сохранил тренера и теперь лидирует в чемпионате. «Фармацевты» ещё ни разу не проигрывали в Германии, за весь сезон у них только одно поражение: от «Славии» в Лиге Европы. «Байер» заканчивает год в шикарной форме. Пять побед подряд, 18 забитых голов, 3 пропущенных. Здесь Леверкузен как минимум не проиграет.

Прогноз: «Тоттенхэм» победит и тотал меньше 2,5 за 4.86.

Моуринью тщательно подготовился к «Ливерпулю» в прошлом туре. В первом тайме «Тоттенхэм» поставил автобус и удивительным образом ушёл на перерыв при счёте 1:1. Во втором «шпоры» были смелее, чаще убегали в контратаки, могли даже выиграть матч, но в итоге уступили и потеряли первую строчку в таблице. «Лестер» тоже проиграл в последнем туре, прервав серию из трех побед. Дома «лисы» не так сильны в этом сезоне, а вот на выезде это одна из лучших команд АПЛ: 5 побед и 1 поражение. По-прежнему удивительную результативность показывает Варди. В этом сезоне у него уже 10 голов и 4 передачи. И «Тоттенхэм», и «Лестер» любят играть на контратаках, но Моуринью может поменять план по ходу игры. Преимущество (да и статистика личных встреч) тут за «шпорами».

Прогноз: «Наполи» победит и тотал меньше 3,5 за 3.15.

«Лацио» с трудом далась игра на два фронта. Римляне пробились в плей-офф Лиги чемпионов, а вот в чемпионате упали в середину таблицы. Это худший старт сезона за последние 5 лет. Команде Индзаги ожидаемо не хватает сил, но до перерыва еще матчи с «Наполи» и «Миланом». Неаполитанцы тоже успешно играют в Лиге Европы, а в серии А дела у них получше. Команда Гаттузо сейчас пятая, единственное, ей не удаются матчи с прямыми конкурентами. За последнее время «Наполи» проиграл «Сассуоло», «Милану» и «Интеру». Особенно обидным стало последнее поражение. Неаполитанцы упустили свои моменты отличиться, пропустили с пенальти, еще и Инсинье глупо удалился. Гаттузо явно настроен отыграться за ту неудачу, к тому же «Лацио» плох в этом сезоне на своем поле.

Прогноз: «Лилль» победит за 3.58.

«Лилль» — лидер Лиги 1 после 15 туров — проверит свои чемпионские амбиции во встрече с лучшей командой Франции последних лет. «Доги» в этом сезоне особенно хороши в домашних матчах: 6 побед и 2 ничьи, забивают голы в каждой игре. Лучшие в команде — турки Языджи и Йылмаз, парни наколотили 18 голов на двоих. «ПСЖ» на какое-то время остался без Неймара, впереди за голы отвечают теперь Мбаппе, Кин и Ди Мария. Первые двое как раз отличились в последнем матче против «Лорьяна» (2:0). Команда Тухеля перед этим уступила «Лиону», в чемпионате Франции парижанам теперь играть не так просто, как раньше. «ПСЖ» по традиции и здесь считается фаворитом, но когда «Лиллю» выигрывать, как не сейчас?

Нажмите на картинку, чтобы сделать ставку!

В 76-м туре игры Х5 было 76 победителей. 75 участников разделили 2 миллиона рублей между собой, а еще один счастливчик выиграл целый миллион рублей!