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13:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Лэмпарду пора побеждать: прогноз на матч «Челси» — «Вест Хэм»

Разбираем лондонское дерби.

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Источник: AP 2020

«Челси» впервые в сезоне проиграл два матча — удивительный результат для команды, которая до этого больше двух месяцев не знала поражений в АПЛ и Лиге чемпионов. Но все же не стоит забывать, что у Лэмпарда еще не готовая, вышколенная команда. Новичков пришло много, не все еще адаптировались к футболу в Англии. К тому же выпал Зиеш, а он был очень полезен в атаке. Также травмирован Хадсон-Одои, а Пулишичу здоровье не позволяет играть в каждом матче. Равноценной замены этим игрокам на флангах нет. На последних результатах сказалась и голевая засуха Вернера: немец не забивает уже 8 игр.

«Вест Хэм» набрал ход в ноябре-декабре, взяв 13 очков из 18 возможных. «Молотобойцы» поднялись на 10-ю строчку, при этом у них все шансы бороться за еврокубки в этом сезоне. Лучший бомбардир лондонцев Антонио пропустил несколько матчей из-за травмы, но и без него есть кому забивать. Боуэн, Соучек (он же «новый Феллайни») и даже защитник Огбонна результативны в последнее время. А Аллер вообще исполнил шедевр во встрече с «Кристал Пэлас». Стоит отметить и хорошую организацию игры «Вест Хэма» в обороне, команда Мойеса в этом сезоне гораздо реже пропускает голы.

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«Вест Хэм» неплох, но вряд ли «Челси» оступится в третий раз подряд. Команда Лэмпарда пока на 8-м месте в таблице, и ей нельзя далеко отпускать лидеров, если она претендует на что-то серьезное в этом сезоне. К тому же дома «синие» сильны, лишь раз проиграли в 12 последних матчах. На победу «Челси» с форой -1 в БК «Олимп» можно поставить с коэффициентом 1,82. Последние две личные встречи остались за «Вест Хэмом» — пора возвращать должок.

И «Челси», и «Вест Хэм» также входят в пятерку самых дисциплинированных команд лиги, их игроки достаточно редко получают желтые карточки. В последние годы в личных встречах больше трех предупреждений футболисты не получали, так что вариант с тоталом ЖК меньше 3 за 1,98 в БК 1Х Ставка смотрится логично. Судить матч будет арбитр Кавана, в этом сезоне он лишь в двух матчах АПЛ из 8 показывал больше 3 желтых карточек.

Андрей Санталов

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