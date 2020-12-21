Лэмпарду пора побеждать: прогноз на матч «Челси» — «Вест Хэм»

«Челси» впервые в сезоне проиграл два матча — удивительный результат для команды, которая до этого больше двух месяцев не знала поражений в АПЛ и Лиге чемпионов. Но все же не стоит забывать, что у Лэмпарда еще не готовая, вышколенная команда. Новичков пришло много, не все еще адаптировались к футболу в Англии. К тому же выпал Зиеш, а он был очень полезен в атаке. Также травмирован Хадсон-Одои, а Пулишичу здоровье не позволяет играть в каждом матче. Равноценной замены этим игрокам на флангах нет. На последних результатах сказалась и голевая засуха Вернера: немец не забивает уже 8 игр.



«Вест Хэм» набрал ход в ноябре-декабре, взяв 13 очков из 18 возможных. «Молотобойцы» поднялись на 10-ю строчку, при этом у них все шансы бороться за еврокубки в этом сезоне. Лучший бомбардир лондонцев Антонио пропустил несколько матчей из-за травмы, но и без него есть кому забивать. Боуэн, Соучек (он же «новый Феллайни») и даже защитник Огбонна результативны в последнее время. А Аллер вообще исполнил шедевр во встрече с «Кристал Пэлас». Стоит отметить и хорошую организацию игры «Вест Хэма» в обороне, команда Мойеса в этом сезоне гораздо реже пропускает голы.