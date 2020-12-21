Лэмпарду пора побеждать: прогноз на матч «Челси» — «Вест Хэм»
Разбираем лондонское дерби.
Разбираем лондонское дерби.
«Челси» впервые в сезоне проиграл два матча — удивительный результат для команды, которая до этого больше двух месяцев не знала поражений в АПЛ и Лиге чемпионов. Но все же не стоит забывать, что у Лэмпарда еще не готовая, вышколенная команда. Новичков пришло много, не все еще адаптировались к футболу в Англии. К тому же выпал Зиеш, а он был очень полезен в атаке. Также травмирован
«Вест Хэм» набрал ход в
«Вест Хэм» неплох, но вряд ли «Челси» оступится в третий раз подряд. Команда Лэмпарда пока на 8-м месте в таблице, и ей нельзя далеко отпускать лидеров, если она претендует на
И «Челси», и «Вест Хэм» также входят в пятерку самых дисциплинированных команд лиги, их игроки достаточно редко получают желтые карточки. В последние годы в личных встречах больше трех предупреждений футболисты не получали, так что вариант с тоталом ЖК меньше 3 за 1,98 в БК 1Х Ставка смотрится логично. Судить матч будет арбитр Кавана, в этом сезоне он лишь в двух матчах АПЛ из 8 показывал больше 3 желтых карточек.
Андрей Санталов