«Арсенал» в кризисе, «Ювентус» снова выиграет, а «Лацио» остановит «Милан»

БК Winline продолжает проект «Х5 — игра на миллион». Чтобы испытать свою удачу, нужно установить приложение Winline и предсказать исходы 5 матчей. Участие в игре бесплатное, приз для победителей — миллион рублей.



«Реал Сосьедад» — «Атлетико»



Прогноз: «Атлетико» победит и тотал больше 2,5 за 4.13.



«Атлетико» продолжает утверждать себя в качестве лидера чемпионата Испании. У «Реала» столько же очков, да и «Реал Сосьедад» недалеко, но они провели больше матчей. В выходные команда Симеоне разобралась с «Эльче». Суарес наконец забил (у Луиса дубль), отличился и Коста. «Атлетико» снова может рассчитывать на своих топ-форвардов. «Реал Сосьедад» здорово стартовал, но под конец года команду подкосило травмы и выступление в Лиге Европы. Пошли ничьи и поражения, последний раз баски выигрывали аж месяц назад. Из-за повреждений не играют Сильва, Ойарсабаль, Янузай… При таких раскладах «Атлетико» обязан побеждать в Сан-Себастьяне.



«Ювентус» — «Фиорентина»



Прогноз: «Ювентус» победит с разницей 3+ за 3.13.



«Ювентус» катком прошелся по «Парме» — легкие 4:0, и погоня за двумя клубами из Милана продолжается. Мората снова здорово взаимодействовал с Криштиану, на счету дуэта нападающих три гола. Роналду, кстати, близок к еще одному достижению. На данный момент он забил больше всех голов в 2020 году. Сейчас у Криша их 33, на один больше, чем у Левандовского. У «Фиорентины» дела идут так себе, в ноябре-декабре у «фиалок» всего одна победа, да и та в Кубке Италии. Команда в 4 очках от зоны вылета — не помогли смена тренера месяц назад, угрозы фанатов и заезд на базу в качестве наказания для игроков. Легкая победа для «Юве».



«Арсенал» — «Манчестер Сити»



Прогноз: «Манчестер Сити» победит и тотал меньше 3,5 за 2.61.



«Арсенал» ужасен в этом сезоне. Всего 14 очков в 14 турах, и шутки про то, что ему придется бороться за выживание, выглядят не такими уж шутками. За год Артета выиграл Кубок Англии и Суперкубок, но насчет его будущего в клубе есть сомнения. Четвертьфинал Кубка лиги вряд ли всерьез сейчас интересует «канониров», им нужно готовиться к ближайшим матчам в Boxing Day. Тем более играть придется без Обамеянга. «Манчестер Сити», напротив, уже привык выигрывать этот трофей в последние годы, так что и здесь будет играть практически основой. В личных встречах у «горожан» большой перевес (8 побед в 9 последних матчах), эта игра не станет исключением.



«Милан» — «Лацио»



Прогноз: «Лацио» победит за 3.09.



«Милан» не перестает удивлять. Даже без Ибрагимовича и других важных для команды игроков (Ребич, Кьер…) «россонери» сохраняют оптимизм и продолжают побеждать. В выходные молодежь Пиоли взяла верх над «Сассуоло», причем Леао забил самый быстрый гол в истории серии А. Однако с каждым матчем выбор игроков (особенно в полузащите) у Пиоли все меньше, так что сохранить беспроигрышную серию будет сложно. «Лацио» тоже преподнес сюрприз в прошедшем туре, спокойно обыграв «Наполи» 2:0. До этого римляне устояли с «Юве» и «Интером», с топ-клубами команда Индзаги выглядит хорошо в этом сезоне. Ставим на то, что «Лацио» с более опытными футболистами отберет очки у «Милана».



«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»



Прогноз: ничья за 3.60.



«Эвертон» взбодрился в последних матчах и победил «Челси», «Лестер» и «Арсенал». Так, «ириски» снова поднялись в топ-4 АПЛ, а теперь спорят за первый трофей в этом сезоне. Победитель этого матча пройдет в полуфинал Кубка лиги, и шансы команд тут видятся равными. В АПЛ «Манчестер Юнайтед» выступает хорошо, в отличие от ЛЧ: 6 побед в последних 7 матчах, 3-е место в таблице. «Эвертон» недавно уступил «МЮ» на своем поле 1:3, и Анчелотти должен сделать выводы после того матча. Сульшер тоже любит осторожный футбол (если соперник не дает столько свободы, как «Лидс»). Так что тут, скорее всего, победителя выявит серия пенальти.