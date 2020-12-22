Снять проклятие «Местальи»: прогноз на матч «Валенсия» — «Севилья»
Команда Черышева против
Команда Черышева против
У «Севильи» дела идут лучше, но команда Лопетеги время от времени теряет очки с аутсайдерами. В прошлом туре андалусийцы упустили победу с «Вальядолидом» в конце матча. Интересно, что «Севилья» часто дожимает соперников в концовке, так она выиграла 5 из 6 победных матчей, а когда ведет в счете, то не может удержать это преимущество. По потерянным очкам андалусийцы входят в топ-4 чемпионата Испании, осталось только выиграть эти встречи.
«Севилья» уже давно плохо играет на «Месталье», последний раз она здесь выигрывала в 2012 году. Но сейчас на трибунах не будет болельщиков, так что преимущество домашнего поля сходит на нет. У «Валенсии» не такой сбалансированный состав, и ей сложнее играть каждые 3−4 дня. Ставим здесь на победу «Севильи» — в БК «Марафон» на это событие дают коэффициент 2,05.
Также бросается в глаза, что в матчах между «Валенсией» и «Севильей» не бывает много голов. В последних 5 играх команды ни разу не забивали больше двух мячей. Низкая результативность в целом свойственна испанской лиге, многие клубы прежде всего очень хорошо умеют обороняться. Так что здесь второй вариант напрашивается сам собой: тотал меньше 2,5 за 1,75 в БК «Париматч». Если первая ставка выглядит слишком рискованной, можно скомбинировать так: «Севилья» не проиграет и тотал меньше 3,5 за 1,71.
Андрей Санталов