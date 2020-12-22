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12:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Снять проклятие «Местальи»: прогноз на матч «Валенсия» — «Севилья»

Команда Черышева против топ-соперника.

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000_1lo66f.jpg | Источник: AFP (sport)

Экс-тренер «Рубина» Грасия с этого сезона работает в «Валенсии», и результаты пока не впечатляют. С октября «Лос Чес» одержали только одну победу в Ла Лиге, интересно, что удалось обыграть не кого-нибудь, а «Реал». Стоит отметить, правда, что летом «Валенсия» распродала нескольких лидеров, а взамен никого не купила. Поэтому не стоит удивляться, что команда Черышева обретается внизу турнирной таблицы, от зоны вылета всего одно очко. При этом с топ-клубами «Валенсия» обычно играет здорово. Так, в выходные она отобрала очки у «Барселоны», да и с «Атлетико» была борьба (0:1).

У «Севильи» дела идут лучше, но команда Лопетеги время от времени теряет очки с аутсайдерами. В прошлом туре андалусийцы упустили победу с «Вальядолидом» в конце матча. Интересно, что «Севилья» часто дожимает соперников в концовке, так она выиграла 5 из 6 победных матчей, а когда ведет в счете, то не может удержать это преимущество. По потерянным очкам андалусийцы входят в топ-4 чемпионата Испании, осталось только выиграть эти встречи.

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«Севилья» уже давно плохо играет на «Месталье», последний раз она здесь выигрывала в 2012 году. Но сейчас на трибунах не будет болельщиков, так что преимущество домашнего поля сходит на нет. У «Валенсии» не такой сбалансированный состав, и ей сложнее играть каждые 3−4 дня. Ставим здесь на победу «Севильи» — в БК «Марафон» на это событие дают коэффициент 2,05.

Также бросается в глаза, что в матчах между «Валенсией» и «Севильей» не бывает много голов. В последних 5 играх команды ни разу не забивали больше двух мячей. Низкая результативность в целом свойственна испанской лиге, многие клубы прежде всего очень хорошо умеют обороняться. Так что здесь второй вариант напрашивается сам собой: тотал меньше 2,5 за 1,75 в БК «Париматч». Если первая ставка выглядит слишком рискованной, можно скомбинировать так: «Севилья» не проиграет и тотал меньше 3,5 за 1,71.

Андрей Санталов

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