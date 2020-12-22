Победа на классе: прогноз на матч «Вальядолид» — «Барселона»

«Барселона» все еще в поиске своей игры при Кумане. Владение мячом под 70% по-прежнему не гарантирует результат. В матче с «Валенсией» каталонцы пропустили много неприятных контратак, одна из них привела ко второму голу в ворота тер Стегена и ничьей. Еще одна проблема — это угловые. Игроки «Барсы» невнимательны в своей штрафной, да и в целом в команде мало рослых футболистов — всё это привело к 3 пропущенным голам из последних 5. В итоге Месси и Ко лишь на 5-м месте в Ла Лиге и отстают от «Атлетико» на 8 очков, сыграв на один матч больше.



«Вальядолид» — испанская команда-лифт, которая перемещается из примеры в сегунду и наоборот. Последние два года клубом владеет знаменитый бразилец Роналдо, но команда все так же борется за выживание. В межсезонье «Вальядолид» сделал самую дорогую покупку в своей истории, взяв за 4 млн евро лучшего бомбардира чемпионата Австрии Вейссмана. У израильтянина пока два гола в Ла Лиге, при этом он не всегда выходит в основе.