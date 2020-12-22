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15:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Победа на классе: прогноз на матч «Вальядолид» — «Барселона»

Куману очень нужны эти три очка.

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ap_20221712475901.jpg | Источник: AP (sport)

«Барселона» все еще в поиске своей игры при Кумане. Владение мячом под 70% по-прежнему не гарантирует результат. В матче с «Валенсией» каталонцы пропустили много неприятных контратак, одна из них привела ко второму голу в ворота тер Стегена и ничьей. Еще одна проблема — это угловые. Игроки «Барсы» невнимательны в своей штрафной, да и в целом в команде мало рослых футболистов — всё это привело к 3 пропущенным голам из последних 5. В итоге Месси и Ко лишь на 5-м месте в Ла Лиге и отстают от «Атлетико» на 8 очков, сыграв на один матч больше.

«Вальядолид» — испанская команда-лифт, которая перемещается из примеры в сегунду и наоборот. Последние два года клубом владеет знаменитый бразилец Роналдо, но команда все так же борется за выживание. В межсезонье «Вальядолид» сделал самую дорогую покупку в своей истории, взяв за 4 млн евро лучшего бомбардира чемпионата Австрии Вейссмана. У израильтянина пока два гола в Ла Лиге, при этом он не всегда выходит в основе.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вальядолид» в выходные сыграл вничью с «Севильей», а в последние годы достойно бился дома с «Барселоной» (два раза по 0:1). Каталонцы в этом сезоне неважно играют на выезде, набрали только 4 очка в 5 матчах, но оступиться с аутсайдером они сейчас не имеют права. Гризманну и Брэйтуэйту пора вспомнить, как забивать голы, а остальным прибавить в надежности, играя без мяча. Выбираем здесь победу «Барселоны» и тотал меньше 4,5 за 1,82 в БК «Бетсити».

В матчах обеих команд судьи часто показывают по 5 желтых карточек и больше. Особенно это видно в последнее время. Для «Вальядолида» и его соперников и 6−7 предупреждений не редкость, на этой тенденции можно сыграть. Судить встречу будет Марио Лопес, он в этом сезоне много карточек еще не раздавал, но до этого 6 желтых за игру для него было нормой. На тотал ЖК больше 4,5 в БК 1Х Ставка дают коэффициент 1,87.

Андрей Санталов

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