Победа на классе: прогноз на матч «Вальядолид» — «Барселона»
Куману очень нужны эти три очка.
Куману очень нужны эти три очка.
«Барселона» все еще в поиске своей игры при Кумане. Владение мячом под 70%
«Вальядолид» — испанская
«Вальядолид» в выходные сыграл вничью с «Севильей», а в последние годы достойно бился дома с «Барселоной» (два раза по 0:1). Каталонцы в этом сезоне неважно играют на выезде, набрали только 4 очка в 5 матчах, но оступиться с аутсайдером они сейчас не имеют права. Гризманну и Брэйтуэйту пора вспомнить, как забивать голы, а остальным прибавить в надежности, играя без мяча. Выбираем здесь победу «Барселоны» и тотал меньше 4,5 за 1,82 в БК «Бетсити».
В матчах обеих команд судьи часто показывают по 5 желтых карточек и больше. Особенно это видно в последнее время. Для «Вальядолида» и его соперников и 6−7 предупреждений не редкость, на этой тенденции можно сыграть. Судить встречу будет Марио Лопес, он в этом сезоне много карточек еще не раздавал, но до этого 6 желтых за игру для него было нормой. На тотал ЖК больше 4,5 в БК 1Х Ставка дают коэффициент 1,87.
Андрей Санталов