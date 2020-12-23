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13:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Ставка на аутсайдера: прогноз на матч «Реал» — «Гранада»

Что нужно знать перед этой игрой.

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Зинедин Зидан | Источник: AFP (news)

Для «Реала» продолжается белая полоса: команда Зидана выиграла пять матчей подряд. Хотя в последнем туре с «Эйбаром» всё могло повернуться по-другому, назначь судья пенальти за руку Рамоса при счете 2:1. Одна из причин такой удачной серии «сливочных» — практически неизменный стартовый состав. Для Зидана это редкость, но как раз в последних 5 матчах он редко выпускает игроков запаса. Модрич и Кроос сейчас в отличной форме, Бензема снова забивает, а Рамос цементирует защиту.

«Гранада» удивила еще в прошлом сезоне. Поднявшись в Ла Лигу из сегунды, 40-летний тренер Мартинес сходу занял с командой 7-е место и впервые в истории вывел ее в еврокубки. В Лиге Европы дебют получился удачным, «Гранада» вышла в плей-офф, да и в чемпионате она снова борется за еврокубки. У андалусийцев тоже серия из 5 матчей (без поражений), в последнем туре они разобрались с «Бетисом» — 2:0. В целом, они немного забивают, но с обороной обычно бывает порядок. Исключение — поражение от «Атлетико» 1:6.

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При всей симпатии Зидана к стартовому составу ротацию все-таки придется делать, и это ослабит команду. Также интересно, что на большие матчи «Реал» здорово настраивается в этом сезоне: есть победы в класико, мадридском дерби, в недавней игре с «Севильей» и «Боруссией» Менхенгладбах. А вот с другими соперниками мадридцы часто теряют очки. Так что и здесь поставим на аутсайдера: «Гранада» выиграет с форой +1,5 за 1,94 в БК «Марафон». Любая ничья или даже минимальная победа «Реала» будет в нашу пользу.

Если посмотреть на статистику команд, то легко заметить, что «Гранада» — одна из худших команд Испании по угловым (в среднем 2,6 корнера за матч). «Реал», естественно, входит в тройку самых подающих (в среднем 5,6). Если учесть, что разгром здесь вряд ли будет, то угловых мадридцы будут зарабатывать много. Вторая ставка на этот матч — победа «Реала» по угловым с форой -2,5 за 1,73 в БК «Бетсити».

Андрей Санталов

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