Ставка на аутсайдера: прогноз на матч «Реал» — «Гранада»

Для «Реала» продолжается белая полоса: команда Зидана выиграла пять матчей подряд. Хотя в последнем туре с «Эйбаром» всё могло повернуться по-другому, назначь судья пенальти за руку Рамоса при счете 2:1. Одна из причин такой удачной серии «сливочных» — практически неизменный стартовый состав. Для Зидана это редкость, но как раз в последних 5 матчах он редко выпускает игроков запаса. Модрич и Кроос сейчас в отличной форме, Бензема снова забивает, а Рамос цементирует защиту.



«Гранада» удивила еще в прошлом сезоне. Поднявшись в Ла Лигу из сегунды, 40-летний тренер Мартинес сходу занял с командой 7-е место и впервые в истории вывел ее в еврокубки. В Лиге Европы дебют получился удачным, «Гранада» вышла в плей-офф, да и в чемпионате она снова борется за еврокубки. У андалусийцев тоже серия из 5 матчей (без поражений), в последнем туре они разобрались с «Бетисом» — 2:0. В целом, они немного забивают, но с обороной обычно бывает порядок. Исключение — поражение от «Атлетико» 1:6.