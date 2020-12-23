Ставка на аутсайдера: прогноз на матч «Реал» — «Гранада»
Что нужно знать перед этой игрой.
Что нужно знать перед этой игрой.
Для «Реала» продолжается белая полоса: команда Зидана выиграла пять матчей подряд. Хотя в последнем туре с «Эйбаром» всё могло повернуться
«Гранада» удивила еще в прошлом сезоне. Поднявшись в Ла Лигу из сегунды, 40-летний тренер Мартинес сходу занял с командой 7-е место и впервые в истории вывел ее в еврокубки. В Лиге Европы дебют получился удачным, «Гранада» вышла в
При всей симпатии Зидана к стартовому составу ротацию
Если посмотреть на статистику команд, то легко заметить, что «Гранада» — одна из худших команд Испании по угловым (в среднем 2,6 корнера за матч). «Реал», естественно, входит в тройку самых подающих (в среднем 5,6). Если учесть, что разгром здесь вряд ли будет, то угловых мадридцы будут зарабатывать много. Вторая ставка на этот матч — победа «Реала» по угловым с форой -2,5 за 1,73 в БК «Бетсити».
Андрей Санталов