Зрелищный хоккей и много голов: прогноз на матч Россия — США
Сегодня — старт МЧМ.
Сегодня — старт МЧМ.
Для молодежной сборной России началась новая эпоха. Вместо Брагина, почти всегда приводившего команду к медалям, главным тренером назначен Ларионов. Главная задача (помимо привычной нацеленности на 1-е место) — красивая игра в советском стиле, насколько это возможно в наше время. Решать ее будут игроки с неплохим опытом в КХЛ: Подколзин (СКА), Амиров («Салават Юлаев»), Чинахов («Авангард»)… В защите российской молодежки много 18-летних парней, но это не должно стать проблемой на турнире. Ведь на воротах будет Аскаров, который здорово играет за СКА в этом сезоне. К тому же Ярославу есть что доказывать после прошлого МЧМ.
Сборная США настроена взять реванш за неудачный чемпионат мира-2020. В Чехии американцы были одними из фаворитов турнира, но в четвертьфинале не придумали, как вскрыть оборону финнов. В этом году у них особенно мощное нападение, все отмечают распасовщика Зеграса, снайперов Калиева и Кауфилда. Состав мог быть еще мощнее, но
Россия в товарищеской игре перед МЧМ уступила Канаде 0:1. Моменты впереди возникали, были выходы один на один, но подвела реализация. Первые матчи на чемпионатах мира обычно тяжело давались нашей сборной в последние годы. Здесь волнения и нервов может быть меньше, поскольку играть будут при пустых трибунах. Многое будет зависеть от дисциплины, насколько игроки смогут удержать себя от ненужных удалений. И Россия, и США будут играть за счет своих сильных сторон (нападения), так что матч, скорее всего, будет голевым. В БК «Марафон» на тотал больше 5 можно поставить с коэффициентом 1,76.
Еще один интересный момент — американская молодежь нацелена на бросок даже с острых углов. Так, финнов США перебросали со счетом 45:16. Российская сборная отметилась лишь 23 бросками по воротам канадцев в контрольном матче. Сегодня преимущество в этом компоненте также ожидается на стороне американцев. Второй вариант на эту игру — США победит по броскам за 1,78 в БК «Бетсити».
Андрей Санталов