Зрелищный хоккей и много голов: прогноз на матч Россия — США

Для молодежной сборной России началась новая эпоха. Вместо Брагина, почти всегда приводившего команду к медалям, главным тренером назначен Ларионов. Главная задача (помимо привычной нацеленности на 1-е место) — красивая игра в советском стиле, насколько это возможно в наше время. Решать ее будут игроки с неплохим опытом в КХЛ: Подколзин (СКА), Амиров («Салават Юлаев»), Чинахов («Авангард»)… В защите российской молодежки много 18-летних парней, но это не должно стать проблемой на турнире. Ведь на воротах будет Аскаров, который здорово играет за СКА в этом сезоне. К тому же Ярославу есть что доказывать после прошлого МЧМ.



Сборная США настроена взять реванш за неудачный чемпионат мира-2020. В Чехии американцы были одними из фаворитов турнира, но в четвертьфинале не придумали, как вскрыть оборону финнов. В этом году у них особенно мощное нападение, все отмечают распасовщика Зеграса, снайперов Калиева и Кауфилда. Состав мог быть еще мощнее, но из-за протокола по COVID-19 от сборной отцепили скоростного Бордело. В единственном контрольном матче США обыграли Финляндию 3:2. Работа у вратаря Найта была, по сути, только в меньшинстве (так и были забиты оба гола), а так американцы задавили соперника.