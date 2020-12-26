Варди остановит Сульшера: прогноз на матч «Лестер» — «Манчестер Юнайтед»

«Лестер» в отличной форме подходит к Boxing Day. «Лисы» выиграли 4 последних матча из 5, причем в прошлом туре одолели сам «Тоттенхэм» Моуринью. Дисциплинированная игра в защите и опасные контратаки — классика игры от «Лестера». Пока Варди в форме, такая стратегия работает. Джейми забил уже 11 голов в 13 матчах АПЛ, так что успех «лис» неслучаен. Они занимают второе место в таблице, отставая только от «Ливерпуля» на 4 очка. В тройке лучших сейчас находится и «Манчестер Юнайтед». Сульшера много критиковали в этом сезоне за провал в Лиге чемпионов, но в чемпионате Англии дела у его команды идут хорошо. Манкунианцы недавно разгромили «Лидс» 6:2, а в Кубке лиги прошли «Эвертон». До «Ливерпуля» — 5 очков, при этом у «МЮ» есть матч в запасе. Мактомини стал неожиданным героем встречи с «Лидсом», сделав дубль, но травмировался, и его участие под вопросом. Также есть вопрос по правому защитнику, проблемы со здоровьем у Уан-Биссаки.

Обе команды хороши в игре на выезде, особенно здорово себя в таких матчах чувствует «Ман Юнайтед», одержавший 10 побед подряд. Также у него по личным встречам большое преимущество: 8 побед в последних 10 играх. Казалось бы, ставка на «МЮ» очевидна, но 2020 год приучил нас к сюрпризам. Роджерс явно придумает что-то против тактики «Юнайтед», как сделал это недавно в матче с Моуринью. К тому же на манкунианцах может сказаться усталость после Кубка лиги в среду. Выбираем здесь «Лестер» не проиграет за 1,66 в БК Olimp.bet.



С точки зрения статистики «Ман Юнайтед» — одна из лучших команд АПЛ по ударам в створ (5,9 за матч). У Де Хеа обычно меньше работы, до него попросту доходит меньше ударов. «Лестер» не так часто попадает в створ (4,4 за матч). Попробуем сыграть на этой статистике. Вторая ставка на матч — «Манчестер Юнайтед» победит по ударам в створ за 1,65 в БК «Париматч».



Андрей Санталов