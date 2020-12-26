Текущие события
Хоккей. КХЛ
24.12
Металлург Мг
Динамо Мн
32
Хоккей. КХЛ
24.12
Автомобилист
Салават Юлаев
32
Хоккей. КХЛ
24.12
СКА
Северсталь
20
Хоккей. КХЛ
24.12
ХК Динамо
Ак Барс
27
Хоккей. КХЛ
24.12
Нефтехимик
Трактор
23
Хоккей. КХЛ
25.12
Локомотив
Сочи
63
Все события
Фоторепортажи
24Дружба народов СССР, самса, горилка: еще одно путешествие в прошлое в Москве
45Щербакова и Трусова обнимались, Туктамышева и Худайбердиева демонстрировали вечерние платья. Фото жеребьевки ЧР
11:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Варди остановит Сульшера: прогноз на матч «Лестер» — «Манчестер Юнайтед»

Англия продолжает играть в футбол.

Наверх
Рейтинг букмекеров1. Winline2. 1хСтавка / 1хБет3. Betcity4. Melbet5. Лига ставок
Источник: Reuters

«Лестер» в отличной форме подходит к Boxing Day. «Лисы» выиграли 4 последних матча из 5, причем в прошлом туре одолели сам «Тоттенхэм» Моуринью. Дисциплинированная игра в защите и опасные контратаки — классика игры от «Лестера». Пока Варди в форме, такая стратегия работает. Джейми забил уже 11 голов в 13 матчах АПЛ, так что успех «лис» неслучаен. Они занимают второе место в таблице, отставая только от «Ливерпуля» на 4 очка.

В тройке лучших сейчас находится и «Манчестер Юнайтед». Сульшера много критиковали в этом сезоне за провал в Лиге чемпионов, но в чемпионате Англии дела у его команды идут хорошо. Манкунианцы недавно разгромили «Лидс» 6:2, а в Кубке лиги прошли «Эвертон». До «Ливерпуля» — 5 очков, при этом у «МЮ» есть матч в запасе. Мактомини стал неожиданным героем встречи с «Лидсом», сделав дубль, но травмировался, и его участие под вопросом. Также есть вопрос по правому защитнику, проблемы со здоровьем у Уан-Биссаки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Обе команды хороши в игре на выезде, особенно здорово себя в таких матчах чувствует «Ман Юнайтед», одержавший 10 побед подряд. Также у него по личным встречам большое преимущество: 8 побед в последних 10 играх. Казалось бы, ставка на «МЮ» очевидна, но 2020 год приучил нас к сюрпризам. Роджерс явно придумает что-то против тактики «Юнайтед», как сделал это недавно в матче с Моуринью. К тому же на манкунианцах может сказаться усталость после Кубка лиги в среду. Выбираем здесь «Лестер» не проиграет за 1,66 в БК Olimp.bet.

С точки зрения статистики «Ман Юнайтед» — одна из лучших команд АПЛ по ударам в створ (5,9 за матч). У Де Хеа обычно меньше работы, до него попросту доходит меньше ударов. «Лестер» не так часто попадает в створ (4,4 за матч). Попробуем сыграть на этой статистике. Вторая ставка на матч — «Манчестер Юнайтед» победит по ударам в створ за 1,65 в БК «Париматч».

Андрей Санталов

Россия разобралась с Америкой на молодежном ЧМ
«Спартак» — лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
«Не понял, что кричал американец». Хоккеисты России — о победе
Итальянские СМИ узнали об интересе «Спартака» к Рафаэлю Бенитесу
Банк обманул Александра Радулова на 1,5 миллиарда рублей
Поможем российским паралимпийцам подготовиться к Играм
Финляндия обыграла Германию на молодежном ЧМ по хоккею
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь