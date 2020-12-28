Лэмпард справится с кризисом: прогноз на матч «Челси» — «Астон Вилла»

«Челси» забуксовал к концу года. Три поражения в 4 матчах отбросили команду Лэмпарда на 8-е место в таблице. Обиднее всего получилось с «Арсеналом». Соседи по Лондону в этом сезоне выглядят жалко и плетутся во втором десятке клубов АПЛ, но «Челси» умудрился проиграть и им. Футболистам «синих» не хватило настроя, желания, класса… Больше всего от Лэмпарда досталось Вернеру — немец не забивает уже 10 матчей.



«Астон Вилла», напротив, выдала лучший старт сезона за 22 года, в ее активе 25 очков после 13 матчей. Особенно удались бирмингемцам декабрьские матчи с аутсайдерами лиги: три победы и ничья, все 4 игры на ноль. В этом большая заслуга вратаря Мартинеса, пришедшего из «Арсенала». С 8 сухими матчами он стал лучшим голкипером АПЛ. В прошлом туре «Вилла» даже вдесятером разгромила «Кристал Пэлас» (3:0), но настоящее испытание впереди. После «Челси» придется сыграть с «Ман Юнайтед», «Ливерпулем» (на Кубок) и «Тоттенхэмом».