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14:36 (мск), источник: Sportmail.ru

«Канониров» устроит только победа: прогноз на матч «Брайтон» — «Арсенал»

Но соперник из числа неудобных.

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Источник: Reuters

«Арсенал» наконец выиграл в АПЛ впервые за два месяца. Серию из 7 матчей без побед удалось прервать в дерби с «Челси». Интересно, что Артета выпустил много молодых игроков (6 замен в старте по сравнению с прошлым туром), при этом сказали свое слово и опытные парни. Ляказетт реализовал пенальти, Джака вонзил со штрафного, Бельерин (как и Тирни) затерзал оборону «синих» своими проходами по флангу. Ну и Сака, конечно, тоже сотворил шедевр. Артета надеется, что это переломный момент, осталось только доказать это делом.

«Брайтон» затянуло в ничейную трясину в последнее время. В 4 матча из последних 6 «чайки» поделили очки, при этом с конца сентября у них лишь одна победа (1 в 14 играх!). Команда Поттера играет в симпатичный футбол, но ей часто не везет, особенно, когда возникают моменты у чужих ворот. Не помогли и трансферы Лалланы и Уэлбека. Впрочем, голы с трудом давались «Брайтону» и в прошлом сезоне, но вылета тогда удалось избежать.

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Любопытно, что за весь 2020 год «Брайтон» лишь раз выиграл дома — в июне, после возобновления чемпионата, как раз у «Арсенала». «Канониры» вообще плохо играют с «чайками» в последние годы: 2 ничьи и 3 поражения. Сейчас удобный момент, чтобы прервать эту странную серию. Игроки на подъеме после победы над «Челси», да и очки нужны, все-таки занимать 15-е место — неприлично для такого клуба. Предлагаем взять победу «Арсенала» за 2,23 в БК Olimp.bet Можно выбрать и вариант с подстраховкой: победа «Арсенала» с форой 0 оценивается в 1,61.

Также «Арсенал» и «Брайтон» входят в топ-7 самых подающих команд АПЛ. Личные встречи между ними тоже щедры на корнеры: в трех последних было 17, 18 и 19 угловых. Логично заиграть этот статистический тренд. БК «Париматч» предлагает коэффициент 1,72 на тотал угловых больше 10.

Андрей Санталов

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