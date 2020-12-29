«Канониров» устроит только победа: прогноз на матч «Брайтон» — «Арсенал»

«Арсенал» наконец выиграл в АПЛ впервые за два месяца. Серию из 7 матчей без побед удалось прервать в дерби с «Челси». Интересно, что Артета выпустил много молодых игроков (6 замен в старте по сравнению с прошлым туром), при этом сказали свое слово и опытные парни. Ляказетт реализовал пенальти, Джака вонзил со штрафного, Бельерин (как и Тирни) затерзал оборону «синих» своими проходами по флангу. Ну и Сака, конечно, тоже сотворил шедевр. Артета надеется, что это переломный момент, осталось только доказать это делом.



«Брайтон» затянуло в ничейную трясину в последнее время. В 4 матча из последних 6 «чайки» поделили очки, при этом с конца сентября у них лишь одна победа (1 в 14 играх!). Команда Поттера играет в симпатичный футбол, но ей часто не везет, особенно, когда возникают моменты у чужих ворот. Не помогли и трансферы Лалланы и Уэлбека. Впрочем, голы с трудом давались «Брайтону» и в прошлом сезоне, но вылета тогда удалось избежать.