Кейн и Сон прервут серию без побед: прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Фулхэм»
Терять очки здесь нельзя.
Терять очки здесь нельзя.
В Англии футболисты все чаще сдают положительные тесты на коронавирус, и есть опасения, что сезон могут приостановить, но пока власти такого решения не приняли. «Тоттенхэм», таким образом, может сегодня прервать свою неудачную серию из 4 матчей без побед. У спада «Сперс» несколько причин. Команда Моуринью не может удержать победный счет, даже когда перестраивается на игру от обороны (так было недавно с «Вулверхэмптоном»). Жозе уверяет, что просит игроков атаковать, даже если они ведут в счете, но на поле этого не видно. Также «шпоры» сильно зависят от форвардов Сона и Кейна, в декабре на счету этого дуэта только 4 гола в 5 матчах. На Бэйла и остальных футболистов пока особой надежды нет.
«Фулхэм» в декабре идет без побед, но ничью с «Ливерпулем» можно, конечно, записать в достижения команды. В целом, «дачники» стали гораздо меньше пропускать в последнее время (спасибо французскому вратарю Ареоля). А вот впереди дела идут плохо. Главный бомбардир Митрович (26 голов в чемпионшипе) в АПЛ не забивает с середины сентября. Всего у «Фулхэма» 13 голов в 15 турах, так что его место в зоне вылета вполне логично.
«Тоттенхэм» не так часто играл с «Фулхэмом» в последние годы, но все же в личных встречах преимущество, конечно, на стороне «Сперс». Но важнее мотивация команд в сегодняшней встрече. Моуринью уже начали критиковать, и если он потеряет очки еще и с аутсайдером, то давление на команду только увеличится. Надо побеждать, причем побеждать уверенно. Предлагаем здесь взять победу «Тоттенхэма» с форой -1 за 1,75 в БК «Лига Ставок».
Интересно, что «Фулхэм» бьет по воротам чаще (11,5 в среднем за матч), чем игроки «Тоттенхэма» (10,8 удара за матч). Команда Моуринью часто позволяет соперникам наносить удары по своим воротам, особенно когда ведет в счете. Скорее всего, «шпоры» забьют первыми и сегодня, а значит, у гостей будет много подходов к чужой штрафной. Здесь можно взять сторону аутсайдера и поставить на победу «Фулхэма» по ударам по воротам с форой +3,5 за 1,72 в БК «Бетсити».
Андрей Санталов