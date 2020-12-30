Кейн и Сон прервут серию без побед: прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Фулхэм»

В Англии футболисты все чаще сдают положительные тесты на коронавирус, и есть опасения, что сезон могут приостановить, но пока власти такого решения не приняли. «Тоттенхэм», таким образом, может сегодня прервать свою неудачную серию из 4 матчей без побед. У спада «Сперс» несколько причин. Команда Моуринью не может удержать победный счет, даже когда перестраивается на игру от обороны (так было недавно с «Вулверхэмптоном»). Жозе уверяет, что просит игроков атаковать, даже если они ведут в счете, но на поле этого не видно. Также «шпоры» сильно зависят от форвардов Сона и Кейна, в декабре на счету этого дуэта только 4 гола в 5 матчах. На Бэйла и остальных футболистов пока особой надежды нет.



«Фулхэм» в декабре идет без побед, но ничью с «Ливерпулем» можно, конечно, записать в достижения команды. В целом, «дачники» стали гораздо меньше пропускать в последнее время (спасибо французскому вратарю Ареоля). А вот впереди дела идут плохо. Главный бомбардир Митрович (26 голов в чемпионшипе) в АПЛ не забивает с середины сентября. Всего у «Фулхэма» 13 голов в 15 турах, так что его место в зоне вылета вполне логично.