Последнее испытание для молодежки перед плей-офф: прогноз на матч Россия — Швеция
На кону — лидерство в группе.
На кону — лидерство в группе.
Россия не стала сильно громить Австрию по примеру американцев. Возможно, команда Ларионова держала в уме предстоящий матч со Швецией,
У шведов остались два самых важных матча в группе, с Россией и США. И, похоже, их знаменитой серии не устоять. На групповом этапе МЧМ шведы выиграли 54 матча подряд! В
Поражение в сегодняшней встрече может откинуть сборную России на 3-е место. А это почти наверняка выводит на финнов в четвертьфинале вместо более легкого соперника. При этом шведы больше отдыхали, а игровых проблем у них меньше, чем у нашей молодежки. Россия считается фаворитом, однако сложно сказать, в чем команда Ларионова превосходит «Тре крунур». Даже если посмотреть по вратарям — Альнефельт не слабее Аскарова и тоже выступал на МЧМ год назад. Так что к варианту «Швеция не проиграет в основное время» стоит присмотреться. В БК «Марафон» это оценивается коэффициентом 1,69.
Еще одна проблема российской молодежки — не так много бросков доходит до чужих ворот. В то же время по своим воротам Россия позволяет бросать, даже австрийцы 18 раз попали в створ (больше, чем за два матча с США и Швецией).
Андрей Санталов