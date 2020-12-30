Последнее испытание для молодежки перед плей-офф: прогноз на матч Россия — Швеция

Россия не стала сильно громить Австрию по примеру американцев. Возможно, команда Ларионова держала в уме предстоящий матч со Швецией, все-таки это будет вторая игра за два дня. И все же проигранный второй период такой сборной, как Австрия, удивляет. В целом, никаких новых ответов о нашей молодежке эта игра не могла дать, встреча со шведам будет информативнее. Хорошо, что наконец забили Подколзин и Амиров, хорошо, что наконец реализовали большинство. Второму вратарю Ахтямову дали практику, а Аскарову — отдохнуть. Главная неудача — травма Чинахова, без одного из лидеров сборной будет тяжело.



У шведов остались два самых важных матча в группе, с Россией и США. И, похоже, их знаменитой серии не устоять. На групповом этапе МЧМ шведы выиграли 54 матча подряд! В плей-офф у них получается похуже, но речь пока не про него. Шведы потеряли двух важных игроков перед МЧМ, но все равно впечатлили в первых двух встречах. 7:1 с Чехией и 65 бросков в матче с Австрией намекают, что с атакой у «Тре крунур» все в порядке. Работает и большинство, и позиционное нападение, и атаки с ходу. Главными звездами считаются защитник Броберг и форварды Рэймонд и Хольц. Последний пока еще не вкатился в турнир, у него лишь одно очко в двух играх.