Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Барыс
Металлург Мг
22
Футбол. Зарубежный
19:00
Гранада
Валенсия
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
СКА
Футбол. Зарубежный
21:15
Атлетико
Хетафе
Футбол. Зарубежный
21:15
Сельта
Уэска
Хоккей. КХЛ
16:00
Авангард
Куньлунь
ОТ
34
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
22:00
Финляндия U20
Словакия U20
Хоккей. КХЛ
14:30
Спартак
Динамо Р
25
Футбол. Зарубежный
23:00
Ньюкасл Юнайтед
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
23:30
Эльче
Реал
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
31.12
Швейцария U20
Германия U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
31.12
Россия U20
Швеция U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
05:30
Австрия U20
Россия U20
17
Все события
Фоторепортажи
15«Зенит» забил в матче со «Спартаком» четыре, но один — в свои ворота
23Загитова и триколор, Дед Мороз и Снегурочка в масках: вторая победа сборной России в кадрах
17:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Последнее испытание для молодежки перед плей-офф: прогноз на матч Россия — Швеция

На кону — лидерство в группе.

Наверх
Рейтинг букмекеров1. Winline2. 1хСтавка / 1хБет3. Betcity4. Melbet5. Лига ставок
Источник: AFP 2020

Россия не стала сильно громить Австрию по примеру американцев. Возможно, команда Ларионова держала в уме предстоящий матч со Швецией, все-таки это будет вторая игра за два дня. И все же проигранный второй период такой сборной, как Австрия, удивляет. В целом, никаких новых ответов о нашей молодежке эта игра не могла дать, встреча со шведам будет информативнее. Хорошо, что наконец забили Подколзин и Амиров, хорошо, что наконец реализовали большинство. Второму вратарю Ахтямову дали практику, а Аскарову — отдохнуть. Главная неудача — травма Чинахова, без одного из лидеров сборной будет тяжело.

У шведов остались два самых важных матча в группе, с Россией и США. И, похоже, их знаменитой серии не устоять. На групповом этапе МЧМ шведы выиграли 54 матча подряд! В плей-офф у них получается похуже, но речь пока не про него. Шведы потеряли двух важных игроков перед МЧМ, но все равно впечатлили в первых двух встречах. 7:1 с Чехией и 65 бросков в матче с Австрией намекают, что с атакой у «Тре крунур» все в порядке. Работает и большинство, и позиционное нападение, и атаки с ходу. Главными звездами считаются защитник Броберг и форварды Рэймонд и Хольц. Последний пока еще не вкатился в турнир, у него лишь одно очко в двух играх.

Во время загрузки произошла ошибка.

Поражение в сегодняшней встрече может откинуть сборную России на 3-е место. А это почти наверняка выводит на финнов в четвертьфинале вместо более легкого соперника. При этом шведы больше отдыхали, а игровых проблем у них меньше, чем у нашей молодежки. Россия считается фаворитом, однако сложно сказать, в чем команда Ларионова превосходит «Тре крунур». Даже если посмотреть по вратарям — Альнефельт не слабее Аскарова и тоже выступал на МЧМ год назад. Так что к варианту «Швеция не проиграет в основное время» стоит присмотреться. В БК «Марафон» это оценивается коэффициентом 1,69.

Еще одна проблема российской молодежки — не так много бросков доходит до чужих ворот. В то же время по своим воротам Россия позволяет бросать, даже австрийцы 18 раз попали в створ (больше, чем за два матча с США и Швецией). Где-то не хватает точности защитникам, бросающим от синей линии, где-то не хватает хладнокровия. По броскам здесь тоже видится победа Швеции — с форой -2,5 за 1,85 в БК «Бетсити».

Андрей Санталов

Сборная Швеции 14 лет не проигрывает на групповом этапе МЧМ
Ковальчук забросил шайбу в дебютном матче за «Авангард» (видео)
Смородская подала документы для выдвижения на пост главы ФНЛ
Лондонское дерби в АПЛ отменено из-за вспышки коронавируса
Как вы следили за спортом в этом году? Проверьте себя!
Звонимир Бобан отсудил у «Милана» более пяти миллионов евро
Джикия рассказал о реакции на решение Тедеско покинуть «Спартак»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь