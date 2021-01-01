Ставка против фаворита: прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»

Чемпионат Англии все же продолжается, хоть отдельные матчи и переносятся. В первый день 2021 года «Манчестер Юнайтед» примет главное открытие этого сезона в АПЛ — «Астон Виллу». Год назад казалось, что бирмингемцы обречены на вылет в чемпионшип, но они грамотно использовали паузу в чемпионате и спаслись, а теперь рвутся в Лигу чемпионов. «Вилла» — самая молодая команда АПЛ, при этом она еще ни разу не теряла очки, если вела в счете. Тренер Смит отказался от прежней наивной тактики, когда его игроки создавали много моментов у чужих ворот, но взамен позволяли сопернику творить все что угодно у своих. Теперь в защите «Астон Вилла» играет компактнее и надежнее, а контратаки стали более эффективны.

«Манчестер Юнайтед» все-таки дожал «Вулверхэмптон» в последнем матче 2020 года, пусть Рэшфорду и повезло с рикошетом. Теперь подопечные Сульшера догнали по потерянным очкам сам «Ливерпуль». Сами манкунианцы неохотно реагируют на разговоры о возможном чемпионстве, но факт есть факт: в этом сезоне «Ман Юнайтед» — полноправный участник чемпионской гонки. Главная заслуга в этом принадлежит Фернандешу. У гениального португальца 10 голов и 7 передач в 15 матчах АПЛ. Второй герой «МЮ» — Рэшфорд, забивший уже 14 голов во всех турнирах.

Футбол Англия 2020/2021 Тур 17, 1.01.2021, 23:00 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла -

Судя по котировкам, большинство считает «Ман Юнайтед» фаворитом в этой встрече, однако матчи против крепких команд даются манкунианцам тяжело — достаточно вспомнить две последние встречи с «Лестером» и «Вулвс». «Астон Вилле» очень тяжело забить, она лидирует по сухим играм в АПЛ — их уже 8. Бирмингемцы хороши в матчах с топ-клубами: уже обыгрывали «Ливерпуль» и «Лестер», а недавно выстояли с «Челси». Так что вариант «Астон Вилла» не проиграет за 2,1 в БК «Фонбет» смотрится симпатично.

Еще одна закономерность этого сезона — в матчах «Астон Виллы» бывает мало голов. Больше трех мячей было лишь в двух матчах: 7:2 с «Ливерпулем» и 3:4 с «Саутгемптоном». Манкунианцы обычно больше забивают и чаще пропускают, но здесь логичнее отталкиваться от статистики «Астон Виллы». Вторая ставка на эту игры — тотал меньше 3,5 за 1,66 в БК Olimp.bet.