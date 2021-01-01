Выйти в полуфинал по красоте: прогноз на матч Россия — Германия
На МЧМ начинается
На МЧМ начинается
Россия снова доказала, что против
Германия начала МЧМ с двух поражений, причем от Канады пропустила 16 шайб, но это легко понять.
В прошлом у России возникали проблемы с такими командами, можно сразу вспомнить мучения в ¼ с Данией, но Германия не будет запираться всей пятеркой в своей зоне. Все матчи с участием немецкой сборной были зрелищными, а такой хоккей подходит и нам. Разница в уровне команд большая, ведь, по сути, у немцев играет только одна тройка. Главные битвы ждут нашу молодежку впереди, а этот матч надо уверенно брать. В БК «Марафон» поставить на победу России с форой -4,5 можно за 1,96.
Еще один напрашивающийся вариант — поставить на то, что в этом матче будет много голов. Ведущее звено Германии вряд ли уйдет без шайб, у России же опасны все 4 тройки. Подколзин и Амиров в порядке, такой соперник — это хороший шанс улучшить свою статистику. Так что тотал больше 6,5 за 1,73 в «БК «Бетсити» выглядит надежно.
Андрей Санталов