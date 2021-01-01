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18:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Выйти в полуфинал по красоте: прогноз на матч Россия — Германия

На МЧМ начинается плей-офф.

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Источник: РИА "Новости"

Россия снова доказала, что против топ-сборных ей играть легче, чем против команд из второго эшелона. Молодежка здорово начала матч против шведов, были и проходы на ворота, и комбинации в чужой зоне, и быстрые атаки — как раз та игра, которую и ждали от команды Ларионова. Подвели — снова — необязательные удаления. Так, Швеция вернулась в игру и даже спаслась от поражения в основное время. Российская сборная дожала-таки «Тре крунур» в овертайме (прервав их великую серию) и вышла в плей-офф со второго места.

Германия начала МЧМ с двух поражений, причем от Канады пропустила 16 шайб, но это легко понять. Из-за коронавируса немцам пришлось играть в 14 полевых хоккеистов. Зато в двух оставшихся матчах в группе сборная Германии разобралась со Словакией и Швейцарией и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Главная заслуга в этом у игрока «Оттавы» Штюцле, третий номер драфта НХЛ набрал 10 очков, проводя на льду по 25−30 минут. С ним раскрылись и партнеры по звену Элиас и Петерка — на троих у них 28 очков.

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В прошлом у России возникали проблемы с такими командами, можно сразу вспомнить мучения в ¼ с Данией, но Германия не будет запираться всей пятеркой в своей зоне. Все матчи с участием немецкой сборной были зрелищными, а такой хоккей подходит и нам. Разница в уровне команд большая, ведь, по сути, у немцев играет только одна тройка. Главные битвы ждут нашу молодежку впереди, а этот матч надо уверенно брать. В БК «Марафон» поставить на победу России с форой -4,5 можно за 1,96.

Еще один напрашивающийся вариант — поставить на то, что в этом матче будет много голов. Ведущее звено Германии вряд ли уйдет без шайб, у России же опасны все 4 тройки. Подколзин и Амиров в порядке, такой соперник — это хороший шанс улучшить свою статистику. Так что тотал больше 6,5 за 1,73 в «БК «Бетсити» выглядит надежно.

Андрей Санталов

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