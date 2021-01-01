Выйти в полуфинал по красоте: прогноз на матч Россия — Германия

Россия снова доказала, что против топ-сборных ей играть легче, чем против команд из второго эшелона. Молодежка здорово начала матч против шведов, были и проходы на ворота, и комбинации в чужой зоне, и быстрые атаки — как раз та игра, которую и ждали от команды Ларионова. Подвели — снова — необязательные удаления. Так, Швеция вернулась в игру и даже спаслась от поражения в основное время. Российская сборная дожала-таки «Тре крунур» в овертайме (прервав их великую серию) и вышла в плей-офф со второго места.



Германия начала МЧМ с двух поражений, причем от Канады пропустила 16 шайб, но это легко понять. Из-за коронавируса немцам пришлось играть в 14 полевых хоккеистов. Зато в двух оставшихся матчах в группе сборная Германии разобралась со Словакией и Швейцарией и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Главная заслуга в этом у игрока «Оттавы» Штюцле, третий номер драфта НХЛ набрал 10 очков, проводя на льду по 25−30 минут. С ним раскрылись и партнеры по звену Элиас и Петерка — на троих у них 28 очков.