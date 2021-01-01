Месси и Роналду начнут новый год с победы, а «Сельта» создаст сложности «Реалу»

БК Winline продолжает проект «Х5 — игра на миллион». Чтобы испытать свою удачу, нужно установить приложение Winline и предсказать исходы 5 матчей. Участие в игре бесплатное, приз для победителей — миллион рублей.



«Тоттенхэм» — «Лидс»



Прогноз: «Тоттенхэм» победит и тотал меньше 3,5 за 3.13.



Моуринью явно предвкушает встречу с «Лидсом». Все знают, что команда Бьелсы в каждом матче летит вперед, стараясь задушить соперника у его штрафной. Зрелищный футбол не всегда вознаграждается очками, особенно когда противник готов к такому прессингу. «Ман Юнайтед» отгрузил «Лидсу» 4 гола уже в первом тайме, теперь и «Тоттенхэм» готов воспользоваться свободным пространством на половине поля соперника. К тому же агрессивный футбол Бьелсы сильно выматывает, а перед этим матчем игроки «Сперс» отдыхали больше из-за того, что их матч с «Фулхэмом» был отменен.



«Реал» — «Сельта»



Прогноз: «Реал» победит с разницей 1 за 3.63.



«Реал» оступился в игре с «Эльче», выдав перед этим серию из 6 побед подряд. Чемпион Испании вел 1:0, казалось, дело идет к закономерной победе, но необязательный пенальти и расточительность в чужой штрафной помешали взять три очка. Вообще появилась странная закономерность: «Реал» обыгрывает «Атлетико» и «Барселону», а с середняками и аутсайдерами часто теряет очки. «Сельта» чудом спаслась от вылета этим летом, но результаты были снова так себе. В ноябре клуб поменял тренера и с аргентинцем Коудетом взлетел уже в первую восьмерку Ла Лиги. При нем бывшая команда Смолова набрала 19 (!) очков из 24 возможных. Второй раз подряд «Реал» очки вряд ли потеряет, но легко тут ему точно не будет.



«Ювентус» — «Удинезе»



Прогноз: «Ювентус» победит с разницей 3+ за 3.92.



«Ювентус» расслабился в последнем матче 2020 года и проиграл аж в три мяча кризисной «Фиорентине». Разгрому «помогли» удаление Куадрадо и автогол Сандро. Однако это всего лишь второе поражение чемпиона Италии в сезоне (первое было от «Барсы»), и перерыв пришелся кстати для игроков «Юве». Травмированных нет, все в строю, пара Мората — Роналду (16 голов на двоих) готова снова терроризировать чужую защиту. «Удинезе» — типичный середняк серии А, в этом сезоне идет на «своем» 12-м месте. «Зебры» мало забивают, но благодаря хорошей обороне держатся на расстоянии от зоны вылета. С таким соперником «Юве» должен сразу включиться в чемпионскую гонку и начать год с уверенной победы.



«Уэска» — «Барселона»



Прогноз: «Барселона» победит с разницей 2 за 4.31.



«Барселона» продолжает играть нестабильно. Каталонцы уже потеряли 18 очков, а тут еще умудрились сыграть вничью с «Эйбаром». Спасибо защитнику Араухо, устроившему выход один на один на свои ворота, и Брэйтуэйту, не забившему пенальти. В этой встрече на поле должен вернуться Месси, Альба тоже готов играть. В соперниках — худшая команда лиги. «Уэска» пришла из сегунды и, похоже, снова отправится в испанскую ФНЛ. Очки новичок Ла Лиги набирает в основном за счет ничьих (есть даже 0:0 с «Атлетико»). «Барсе» отступать уже некуда, до 1-го места 10 очков, если не начать догонять клубы из Мадрида сейчас, то когда?



«Саутгемптон» — «Ливерпуль»



Прогноз: «Ливерпуль» победит и тотал больше 3,5 за 3.49.



Два последних матча у «Ливерпуля» вышли похожими. И с «Вест Бромвичем», и с «Ньюкаслом» команда Клоппа владела преимуществом, но никак не могла себе сделать комфортный отрыв в счете. В итоге две ничьи, и отрыв от преследователей растаял. Сложно в чем-то упрекать лучшего бомбардира АПЛ Салаха и его напарников по атаке Мане и Фирмино, но в последних двух матчах они упустили много моментов. «Саутгемптон» приятно удивляет в этом сезоне. «Святые» здорово играют с равными себе по классу командами и аутсайдерами, правда, с топ-клубами зацепиться за очки пока не получается: проиграли «Тоттенхэму» и двум клубам из Манчестера. Обе команды неплохо отдохнут перед первой игрой в 2021-м, это поможет «Ливерпулю» начать новую победную серию.