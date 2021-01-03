Лэмпард против Гвардиолы: прогноз на матч «Челси» — «Манчестер Сити»
Битва
Битва
До декабря «Челси» выдал впечатляющую серию из 17 матчей без поражений, но под конец года уступил в 3 играх из 4. Был шанс поправить дела во встрече с «Астон Виллой», но и там «синие» не удержали преимущество в один мяч. Вернер не забивает уже 11 матчей, а вот Жиру и Абрахам в последнее время результативны. После 16 туров лондонцы отстают от «Ливерпуля» на 7 очков. Лэмпард признает, что его команде нужно прибавить в скорости, в последних матчах она действовала медленно, а с таким футболом успеха в АПЛ не добьешься.
«Манчестер Сити» сейчас представляет собой загадку. Матч против «Эвертона» был отменен
Обеим командам нужна победа, чтобы вернуться в топ-4 и включиться в чемпионскую гонку, но
На матче будет работать Тэйлор, это довольно миролюбивый судья по английским меркам (2,8 карточки за матч). Игроки «Челси» и «Ман Сити» редко хватают много желтых карточек, так что второй вариант на эту игру напрашивается сам собой: тотал ЖК меньше 3,5 за 1,87 в БК 1Х Ставка.
Андрей Санталов