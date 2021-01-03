Кто выйдет в финал МЧМ? Прогноз на матч Канада — Россия
Новая встреча извечных соперников.
Новая встреча извечных соперников.
Матч с Германией в четвертьфинале вышел тяжелым. У российской молодежки не получалось создать комфортное преимущество в счете, а при 2:1 стало совсем тревожно. В итоге команда Ларионова прошла в полуфинал, а там уже будет легче.
Канада остается главным фаворитом МЧМ. «Кленовые листья» катком прошлись по соперникам в группе и дожали Чехию в ¼ финала. У канадцев сумасшедшая статистика: 36−4 по забитым и пропущенным голам, в топ-10 лучших бомбардиров турнира сразу 4 игрока. Тут, правда, сказалась более легкая группа, там были и 16:2 с Германией, и 10:0 со Швейцарией. Перед чемпионатом мира опасения вызывала вратарская линия, но Ливай выглядит меганадежно и претендует на звание лучшего голкипера турнира. Если у канадцев и есть проблемы, то это касается игры в большинстве. С финнами и чехами Канада не реализовала 6 попыток при игре 5 на 4.
По котировкам Россия выглядит аутсайдером в этом противостоянии, хотя в истории встреч этих сборных такого по определению быть не может. Год назад Канада была бита в группе со счетом 6:0, но в финале взяла реванш. Равной была контрольная игра перед этим турниром, тогда больше повезло Канаде (1:0). Команда Ларионова уже показала, что классно играет против сильнейших сборных, и ей, конечно, по силам выйти в финал. Можно взять победу России за 4,3, но надежнее смотрится такой вариант: индивидуальный тотал России больше 2 за 1,77 в БК «Париматч». Минимум две шайбы в воротах канадцев мы должны увидеть.
Еще один лейтмотив этого МЧМ — частые (и необязательные) удаления у сборной России. Ларионов неоднократно проводил беседы с игроками на эту тему, но даже в матче с Германией молодежка набрала 10 минут штрафа. Со шведами и американцами у нас тоже было больше удалений, логично ожидать такое и в полуфинале с хозяевами турнира. Тем более, судить будут канадцы. На победу России по штрафному времени БК «Бетсити» дает коэффициент 1,82.
Андрей Санталов