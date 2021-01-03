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3 января, источник: Sportmail.ru

Кто выйдет в финал МЧМ? Прогноз на матч Канада — Россия

Новая встреча извечных соперников.

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Источник: AFP 2020
Хоккей

Молодежный ЧМ 2020-2021
1/2 финала, 5.01.2021, 2:00

Канада U20-Россия U20-

Матч с Германией в четвертьфинале вышел тяжелым. У российской молодежки не получалось создать комфортное преимущество в счете, а при 2:1 стало совсем тревожно. В итоге команда Ларионова прошла в полуфинал, а там уже будет легче. Да-да, матчи с топ-сборными на этом турнире удаются России лучше, чем с чехами, австрийцами или немцами. В целом, с вратарем все в порядке, Аскаров со своей задачей справляется. Защитники пока несильно помогают в атаке, часто броски летят мимо или в соперников. От форвардов тоже ждем большего, хотя временами Подколзин, Амиров и другие выдают яркий хоккей. Сборная России надежно играет в меньшинстве (эффективность 94%) и даже забила гол Германии при игре 4 на 5.

Канада остается главным фаворитом МЧМ. «Кленовые листья» катком прошлись по соперникам в группе и дожали Чехию в ¼ финала. У канадцев сумасшедшая статистика: 36−4 по забитым и пропущенным голам, в топ-10 лучших бомбардиров турнира сразу 4 игрока. Тут, правда, сказалась более легкая группа, там были и 16:2 с Германией, и 10:0 со Швейцарией. Перед чемпионатом мира опасения вызывала вратарская линия, но Ливай выглядит меганадежно и претендует на звание лучшего голкипера турнира. Если у канадцев и есть проблемы, то это касается игры в большинстве. С финнами и чехами Канада не реализовала 6 попыток при игре 5 на 4.

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По котировкам Россия выглядит аутсайдером в этом противостоянии, хотя в истории встреч этих сборных такого по определению быть не может. Год назад Канада была бита в группе со счетом 6:0, но в финале взяла реванш. Равной была контрольная игра перед этим турниром, тогда больше повезло Канаде (1:0). Команда Ларионова уже показала, что классно играет против сильнейших сборных, и ей, конечно, по силам выйти в финал. Можно взять победу России за 4,3, но надежнее смотрится такой вариант: индивидуальный тотал России больше 2 за 1,77 в БК «Париматч». Минимум две шайбы в воротах канадцев мы должны увидеть.

Еще один лейтмотив этого МЧМ — частые (и необязательные) удаления у сборной России. Ларионов неоднократно проводил беседы с игроками на эту тему, но даже в матче с Германией молодежка набрала 10 минут штрафа. Со шведами и американцами у нас тоже было больше удалений, логично ожидать такое и в полуфинале с хозяевами турнира. Тем более, судить будут канадцы. На победу России по штрафному времени БК «Бетсити» дает коэффициент 1,82.

Андрей Санталов

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