Канада снова станет чемпионом: прогноз на финал МЧМ

Сборная Канады проводит выдающийся турнир. «Кленовые листья» еще не пропустили ни одного гола в равных составах, ни разу не уступали в счете за 6 матчей, а у вратаря Ливая фантастическая статистика: процент отраженных бросков выше 97%, 0,5 гола за игру, три матча на ноль. В четвертьфинале с чехами канадцам пришлось немного помучиться, зато в полуфинале они показали доминирующий хоккей. Заработало и большинство — единственный элемент, который вызывал тревогу у тренеров Канады. Американцы тоже выглядят здорово, но не так убедительно, как хозяева турнира. В группе США проиграли России, в полуфинале позволили финнам отыграться с 3:1 и дожали их только в самом конце. Лучший в составе американской молодежки — форвард Зиграс, с 16 очками он претендует на звание лучшего бомбардира МЧМ (вместе с канадцем Казинсом). Голкипер Найт много ошибался в матче с Россией, но затем играл довольно надежно, однако и в этой линии преимущество все-таки у Канады.

Канада может сделать то, что никому не удавалось уже 10 лет: выиграть два золота МЧМ подряд. Состав этой сборной уже называют одним из самых талантливых за последние 15−20 лет, и по игре и результатам на турнире видно, что это оправданное мнение. Для США же эта победа может стать первой с 2017-го, тогда в финале они обыграли как раз хозяев ЧМ — канадцев. Но в сенсацию здесь слабо верится, выбираем победу Канады с форой -1 за 1,97 в БК «Марафон».



Еще один вариант связан с удалениями. Американцы чаще нарушали правила в плей-офф (18 минут штрафа в матчах со Словакией и Финляндией), а вот канадцы почти весь турнир играют дисциплинированно. К тому же судить будут арбитры из Канады, этот фактор тоже, скорее всего, скажется. Поставить на победу США по штрафному времени можно в БК «Бетсити», на это событие там коэффициент 2,04.



Андрей Санталов