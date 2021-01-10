Пирло продолжит побеждать: прогноз на матч «Ювентус» — «Сассуоло»

«Ювентус» ударно начал новый год, обыграв последовательно «Удинезе» (4:1) и лидера чемпионата «Милан» (3:1). Теперь у подопечных Пирло есть шанс сделать то, что не удавалось весь сезон: победить в трех матчах серии А подряд. Интересно, что остановить «Милан» помогли новички команды: Кьеза сделал красивый дубль, а добил соперника Маккенни после прохода Кулусевски. Кажется, туринцы привыкли к требованиям Пирло, и теперь их игра выглядит более понятной. Наконец как следует заиграл Дибала, в двух последних матчах у аргентинца гол и 2 передачи.



«Сассуоло» провалил матч против «Аталанты», счет 1:5 там говорит сам за себя. Однако уже в следующем туре команда Де Дзерби отыгралась на «Дженоа» (2:1). «Сассуоло», как и в прошлом сезоне, борется за еврокубки. «Нероверди» снова достаточно много забивают (почти два мяча за игру) и, если не считать разгром от «Аталанты», меньше пропускают, чем год назад. «Сассуоло» сильно зависит от формы своих лучших бомбардиров Берарди и Капуто (13 голов на двоих). В этом году они пока еще не забивали.