Сульшер обгонит «Ливерпуль»: прогноз на матч «Бернли» — «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» выбыл из борьбы за первый трофей сезона, проиграв «Манчестер Сити» (0:2) в полуфинале Кубка лиги. Обе команды хорошо защищались, в итоге все решила игра на стандартах. Футболисты «Сити» воспользовались своими моментами, а вот Макгуайр у «Юнайтед» промахнулся. Манкунианцы при этом остаются в числе фаворитов Кубка Англии, в субботу вторым составом они обыграли «Уотфорд» (1:0). Зависимость от Фернандеша по-прежнему велика. С «Сити» Бруну был не так остр впереди, как обычно, поэтому у «Ман Юнайтед» и было так мало моментов у чужих ворот.



«Бернли» пока провел только один матч в этом году: игра с «Фулхэмом» в АПЛ была перенесена из-за ковида. В Кубке Англии подопечные Дайша чудом избежали поражения от «МК Донс» из второй лиги, но главное для «бордовых» — спастись от вылета из АПЛ. Сейчас они занимают 16-е место, до зоны вылета всего пять очков. Главная проблема «Бернли» — нет забивных форвардов. Вуд в прошлом сезоне отличился 14 раз, а в этом у него лишь 3 мяча в 15 матчах. Барнс тоже сдал, а еще недавно забивал 12 голов за чемпионат. Но с обороной у Дайша порядок, 6 сухих матчей тому доказательство.