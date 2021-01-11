Сульшер обгонит «Ливерпуль»: прогноз на матч «Бернли» — «Манчестер Юнайтед»
Разбираем матч АПЛ.
Разбираем матч АПЛ.
«Манчестер Юнайтед» выбыл из борьбы за первый трофей сезона, проиграв «Манчестер Сити» (0:2) в полуфинале Кубка лиги. Обе команды хорошо защищались, в итоге все решила игра на стандартах. Футболисты «Сити» воспользовались своими моментами, а вот Макгуайр у «Юнайтед» промахнулся. Манкунианцы при этом остаются в числе фаворитов Кубка Англии, в субботу вторым составом они обыграли «Уотфорд» (1:0). Зависимость от Фернандеша
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В воскресенье «Ман Юнайтед» играть с «Ливерпулем», и, конечно, Сульшер хочет приехать на «Энфилд» лидером АПЛ. Так что здесь манкунианцы будут супермотивированы, чтобы добыть три очка. Да, «Бернли» мало пропускает, но 1−2 мяча гости должны забить, и этого должно хватить. Ставим на победу «Манчестер Юнайтед» и тотал меньше 4,5 за 1,83 в БК «Марафон».
«Бернли» — худшая команда по ударам в АПЛ, меньше нее по воротам в этом сезоне не бьет никто. «Ман Юнайтед» будет активен в этой встрече и в позиционных атаках, и на контратаках — работы у голкипера хозяев Поупа явно будет больше. Попробуем сыграть на этом: «Бернли» победит по сэйвам с форой -1,5 за 1,85 в БК 1Х Ставка.
Андрей Санталов