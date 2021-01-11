Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Спартак
Локомотив
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо Мн
Металлург Мг
00
Футбол. Зарубежный
21:00
Эльче
Хетафе
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Йокерит
20
Футбол. Зарубежный
22:45
Специя
Сампдория
Футбол. Зарубежный
23:00
Уэска
Бетис
Все события
Фоторепортажи
45Щербакова и Трусова обнимались, Туктамышева и Худайбердиева демонстрировали вечерние платья. Фото жеребьевки ЧР
15Спортсмены, которых мы потеряли в 2020 году
18:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Сульшер обгонит «Ливерпуль»: прогноз на матч «Бернли» — «Манчестер Юнайтед»

Разбираем матч АПЛ.

Наверх
Рейтинг букмекеров1. Winline2. 1хСтавка / 1хБет3. Betcity4. Melbet5. Лига ставок
Источник: Reuters

«Манчестер Юнайтед» выбыл из борьбы за первый трофей сезона, проиграв «Манчестер Сити» (0:2) в полуфинале Кубка лиги. Обе команды хорошо защищались, в итоге все решила игра на стандартах. Футболисты «Сити» воспользовались своими моментами, а вот Макгуайр у «Юнайтед» промахнулся. Манкунианцы при этом остаются в числе фаворитов Кубка Англии, в субботу вторым составом они обыграли «Уотфорд» (1:0). Зависимость от Фернандеша по-прежнему велика. С «Сити» Бруну был не так остр впереди, как обычно, поэтому у «Ман Юнайтед» и было так мало моментов у чужих ворот.

«Бернли» пока провел только один матч в этом году: игра с «Фулхэмом» в АПЛ была перенесена из-за ковида. В Кубке Англии подопечные Дайша чудом избежали поражения от «МК Донс» из второй лиги, но главное для «бордовых» — спастись от вылета из АПЛ. Сейчас они занимают 16-е место, до зоны вылета всего пять очков. Главная проблема «Бернли» — нет забивных форвардов. Вуд в прошлом сезоне отличился 14 раз, а в этом у него лишь 3 мяча в 15 матчах. Барнс тоже сдал, а еще недавно забивал 12 голов за чемпионат. Но с обороной у Дайша порядок, 6 сухих матчей тому доказательство.

Во время загрузки произошла ошибка.

В воскресенье «Ман Юнайтед» играть с «Ливерпулем», и, конечно, Сульшер хочет приехать на «Энфилд» лидером АПЛ. Так что здесь манкунианцы будут супермотивированы, чтобы добыть три очка. Да, «Бернли» мало пропускает, но 1−2 мяча гости должны забить, и этого должно хватить. Ставим на победу «Манчестер Юнайтед» и тотал меньше 4,5 за 1,83 в БК «Марафон».

«Бернли» — худшая команда по ударам в АПЛ, меньше нее по воротам в этом сезоне не бьет никто. «Ман Юнайтед» будет активен в этой встрече и в позиционных атаках, и на контратаках — работы у голкипера хозяев Поупа явно будет больше. Попробуем сыграть на этом: «Бернли» победит по сэйвам с форой -1,5 за 1,85 в БК 1Х Ставка.

Андрей Санталов

Наши победы в спорте, которые вы могли упустить за праздники
Российские хоккеисты вошли в топ-10 лучших игроков НХЛ
Рекордные трансферные окна РПЛ. Клубы закупались на 284 млн евро
«Локомотив» примет решение о будущем Николича в конце сезона
Глава UFC назвал правильного соперника для последнего боя Хабиба
Крутую спортивную куртку Xiaomi продают по минимальной цене
Сербский футболист «Сочи» намерен попасть в сборную России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь