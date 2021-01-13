Букмекеры назвали фаворитов в чемпионате НХЛ

Перед стартом регулярного чемпионата НХЛ букмекеры выставили коэффициенты на победу каждого клуба в Кубке Стэнли. Главным фаворитом в этом укороченном сезоне по версии БК «Бетсити» стал «Колорадо» — последний раз он побеждал в НХЛ в 2001 году.



1. «Колорадо» — коэффициент на победу в Кубке Стэнли 7,5

2. «Вегас» — 8,5

3. «Тампа-Бэй» — 9

4. «Бостон» — 12

5. «Вашингтон», «Питтсбург», «Торонто» и «Филадельфия» — по 15.



В БК Winline коэффициент на победу «Колорадо» чуть выше.



1. «Колорадо» — 7,75

2. «Вегас» — 8,75

3. «Тампа-Бэй» — 9

4. «Торонто» — 12

5. «Бостон» — 14



БК «Марафон» также называет «Колорадо» главным претендентом на трофей.



1. «Колорадо» — 8

2. «Вегас» — 8,9

3. «Тампа-Бэй» — 9

4. «Торонто» — 13,25

5. «Бостон» — 14



Худшей командой чемпионата считается «Детройт», его шансы на победу в чемпионате оцениваются коэффициентом 251.



За звание самого ценного игрока регулярного чемпионата НХЛ поборются Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» и Нэтан Маккиннон из «Колорадо». Шансы Артемия Панарина из «Рейнджерс» забрать «Харт Трофи» оцениваются коэффициентом 12. Он же фаворит в гонке бомбардиров среди россиян в НХЛ (коэффициент 2,5). В топ-6 также попали Евгений Малкин («Питтсбург», 4), Александр Овечкин («Вашингтон», 6), Кирилл Капризов («Миннесота, 10), Евгений Кузнецов («Вашингтон», 10) и Андрей Свечников («Каролина», 10).



Андрей Санталов