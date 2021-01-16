Лэмпард ответит на критику победой: прогноз на матч «Фулхэм» — «Челси»
В Англии новый тур.
В Англии новый тур.
Это наконец случилось, Вернер прервал свою безголевую серию! Немец не забивал 12 матчей, но наконец отличился — пусть и против не самого сильного соперника. «Челси» разгромил «Моркэм» из 3-й лиги в Кубке Англии со счетом 4:0. Лондонцы неплохо отдохнули за это время, все в строю, с Зиешем и Пулишичем атака должна быть в порядке. К обороне при этом есть вопросы, вратарь Менди и защитник Силва не так мощно усилили защиту «Челси», как многим казалось поначалу.
«Фулхэм» удивил на этой неделе. Команда вышла с карантина после ковида и устояла против «Тоттенхэма» — 1:1. Однако радоваться Паркеру и его футболистам рано. «Дачники»
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Интересно также, что в этом матче встречаются самая грубая команда АПЛ и одна из самых дисциплинированных. «Фулхэм» в среднем за матч получает 2,1 предупреждений, тогда как «Челси» — 1,4. В 4 из 5 последних матчей «дачники» набирали желтых карточек больше, чем их соперники. В составе «Челси», само собой, больше техничных футболистов, так что хозяевам часто придется на них фолить. Второй вариант на этот матч — победа «Фулхэма» по ЖК за 1,8 в БК «Бетсити».
Андрей Санталов