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10:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Лэмпард ответит на критику победой: прогноз на матч «Фулхэм» — «Челси»

В Англии новый тур.

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Источник: AP 2020

Это наконец случилось, Вернер прервал свою безголевую серию! Немец не забивал 12 матчей, но наконец отличился — пусть и против не самого сильного соперника. «Челси» разгромил «Моркэм» из 3-й лиги в Кубке Англии со счетом 4:0. Лондонцы неплохо отдохнули за это время, все в строю, с Зиешем и Пулишичем атака должна быть в порядке. К обороне при этом есть вопросы, вратарь Менди и защитник Силва не так мощно усилили защиту «Челси», как многим казалось поначалу.

«Фулхэм» удивил на этой неделе. Команда вышла с карантина после ковида и устояла против «Тоттенхэма» — 1:1. Однако радоваться Паркеру и его футболистам рано. «Дачники» по-прежнему находятся в зоне вылета, после «Челси» им играть с «Манчестер Юнайтед». Всего же за 18 дней лондонцы проведут 6 матчей. У «Фулхэма» беда с атакой: меньше гола за игру. Два года назад Митрович забил 11 мячей в АПЛ, сейчас же у него только два, других ярко выраженных бомбардиров пока не видно.

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В премьер-лиге команда Лэмпарда в последних трех матчах взяла только одно очко, сейчас удобный случай прервать эту серию. К тому же молодой тренер все чаще слышит критику в свой адрес, ему постоянно напоминают о покупках на 200 млн фунтов перед сезоном. Сейчас «синие» занимают 9-е место, но зона ЛЧ недалеко, в 6 очках. На чистую победу «Челси» коэффициент не очень большой, а вот с форой -1 в БК «Марафон» можно поставить за 1,97.

Интересно также, что в этом матче встречаются самая грубая команда АПЛ и одна из самых дисциплинированных. «Фулхэм» в среднем за матч получает 2,1 предупреждений, тогда как «Челси» — 1,4. В 4 из 5 последних матчей «дачники» набирали желтых карточек больше, чем их соперники. В составе «Челси», само собой, больше техничных футболистов, так что хозяевам часто придется на них фолить. Второй вариант на этот матч — победа «Фулхэма» по ЖК за 1,8 в БК «Бетсити».

Андрей Санталов

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