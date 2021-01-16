Лэмпард ответит на критику победой: прогноз на матч «Фулхэм» — «Челси»

Это наконец случилось, Вернер прервал свою безголевую серию! Немец не забивал 12 матчей, но наконец отличился — пусть и против не самого сильного соперника. «Челси» разгромил «Моркэм» из 3-й лиги в Кубке Англии со счетом 4:0. Лондонцы неплохо отдохнули за это время, все в строю, с Зиешем и Пулишичем атака должна быть в порядке. К обороне при этом есть вопросы, вратарь Менди и защитник Силва не так мощно усилили защиту «Челси», как многим казалось поначалу.



«Фулхэм» удивил на этой неделе. Команда вышла с карантина после ковида и устояла против «Тоттенхэма» — 1:1. Однако радоваться Паркеру и его футболистам рано. «Дачники» по-прежнему находятся в зоне вылета, после «Челси» им играть с «Манчестер Юнайтед». Всего же за 18 дней лондонцы проведут 6 матчей. У «Фулхэма» беда с атакой: меньше гола за игру. Два года назад Митрович забил 11 мячей в АПЛ, сейчас же у него только два, других ярко выраженных бомбардиров пока не видно.