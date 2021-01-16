Дортмунд разнесет худшую команду бундеслиги: прогноз на матч «Боруссия» — «Майнц»
Холанд в погоне за Левандовским.
Холанд в погоне за Левандовским.
После увольнения Фавра «Боруссия» заиграла веселее. Помогло возвращение Холанда, но взбодрились и остальные футболисты, в первую очередь Санчо. 20-летний англичанин, за которым еще недавно охотился «Ман Юнайтед, забил в трех матчах подряд (плюс отдал две передачи). Победы над «Вольфсбургом» и «Лейпцигом» вернули Дортмунд в чемпионскую гонку.
«Майнц» с начала чемпионата идет в зоне вылета, а теперь и вовсе опустился на последнее место. У скромной команды с берегов Рейна всего одна победа в 15 турах и 6 очков. Клуб сменил уже двух тренеров в этом сезоне, но и датчанин Свенссон начал недавно с поражения — 0:2 с «Айнтрахтом». Интересно, что спасать от вылета «Майнц» пригласил своего бывшего игрока, у которого пока мало тренерского опыта. Единственная надежда гостей сегодня — французский нападающий Матета, у него 7 голов в 15 матчах.
Прошлым летом «Майнц» неожиданно обыграл «Боруссию» в Дортмунде, фавориту больше нельзя так ошибаться. Да и при Терзиче пока результаты в порядке: 4 победы и одно поражение. Букмекеры уверены в разгромном счете сегодня, и здесь с ними сложно поспорить. Три последних матчах дортмундцы выиграли с разницей в два мяча, от этого и оттолкнемся в прогнозе. «Боруссия» победит с форой -2 за 1,96 в БК «Лига Ставок».
Сделав дубль в матче с «Лейпцигом», Холанд побил очередной рекорд. Норвежский вундеркинд стал первым в истории бундеслиги, кто забил 25 голов в 25 матчах. В этом сезоне у него 12 голов в чемпионате Германии. Левандовски оторвался на 8 мячей в споре бомбардиров, но шансы догнать его у Холанда есть. 21 из своих 25 голов Эрлинг забил во втором тайме. Сыграем на этой тенденции: Холанд забьет во втором тайме за коэффициент 2 в БК «Бетсити».
Андрей Санталов