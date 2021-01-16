Дортмунд разнесет худшую команду бундеслиги: прогноз на матч «Боруссия» — «Майнц»

После увольнения Фавра «Боруссия» заиграла веселее. Помогло возвращение Холанда, но взбодрились и остальные футболисты, в первую очередь Санчо. 20-летний англичанин, за которым еще недавно охотился «Ман Юнайтед, забил в трех матчах подряд (плюс отдал две передачи). Победы над «Вольфсбургом» и «Лейпцигом» вернули Дортмунд в чемпионскую гонку. Да-да, именно в гонку, ведь у «Баварии» сейчас подсели батарейки, а значит, у остальных появляются шансы. Из-за травм у «Боруссии» не сыграют Витцель, Азар и Шмельцер, но их есть кем заменить.



«Майнц» с начала чемпионата идет в зоне вылета, а теперь и вовсе опустился на последнее место. У скромной команды с берегов Рейна всего одна победа в 15 турах и 6 очков. Клуб сменил уже двух тренеров в этом сезоне, но и датчанин Свенссон начал недавно с поражения — 0:2 с «Айнтрахтом». Интересно, что спасать от вылета «Майнц» пригласил своего бывшего игрока, у которого пока мало тренерского опыта. Единственная надежда гостей сегодня — французский нападающий Матета, у него 7 голов в 15 матчах.