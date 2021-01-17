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10:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Моуринью вернется в чемпионскую гонку: прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм»

Разбираем матч АПЛ.

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Источник: AP 2020

Кризис подкрался к «Тоттенхэму» незаметно. Месяц назад «шпоры» на «Энфилде» спорили с «Ливерпулем» за первое место, а теперь уже откатились на шестое. Главная проблема для команды Моуринью — неумение удержать преимущество в счете. «Сперс» в такой ситуации потеряли уже 10 очков в этом сезоне. Сценарий повторяется из раза в раз: «Тоттенхэм» не использует моменты, чтобы добить соперника, а потом не может отзащищаться на ноль. Так случилось и в среду с «Фулхэмом» (1:1). В кубковых турнирах у «шпор» все хорошо, а вот в чемпионате у них лишь одна победа в последних 6 матчах.

«Шеффилд Юнайтед» в прошлом сезоне всех удивил со знаком плюс, финишировав на 9-м месте. А в этом чемпионате бьет антирекорд за антирекордом. После 17 туров у «клинков» было всего 2 очка! Хорошо, что под руку подвернулся «Ньюкасл», и «Шеффилд» наконец выиграл первый матч в АПЛ. У аутсайдера худшая атака в премьер-лиге, а вот в обороне играть на ноль, как год назад, уже не получается. Кроме того, сегодня, по словам тренера «Юнайтед», в заявку не попадут 7 игроков — это много, учитывая, что скамейка запасных тут не очень большая.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Тоттенхэм» обязан побеждать — другого выхода у Моуринью нет. Нельзя постоянно терять очки с аутсайдерами и середняками и претендовать на чемпионство. Так можно и в Лигу чемпионов не попасть. С «Шеффилдом» в последнее время «шпоры» тяжело играли, а в гостях они у него не выигрывали с 1975 года, пора эту серию прерывать. В БК «Марафон» победу «Тоттенхэма» можно взять за 1,69, фора -1 за 2,3 тоже смотрится хорошо, но тут возможен возврат.

Еще один интересный вариант с хорошим коэффициентом — поставить на то, что обе команды забьют. Оборона «Тоттенхэма» регулярно ошибается, так что шансы у «Шеффилда (даже в неоптимальном составе) будут. В прошлом сезоне команды в обоих матчах обменялись голами, так что личные встречи тут тоже за такой вариант. В БК «Фонбет» поставить на обе забьют можно за 2,02.

Андрей Санталов

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