Моуринью вернется в чемпионскую гонку: прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм»

Кризис подкрался к «Тоттенхэму» незаметно. Месяц назад «шпоры» на «Энфилде» спорили с «Ливерпулем» за первое место, а теперь уже откатились на шестое. Главная проблема для команды Моуринью — неумение удержать преимущество в счете. «Сперс» в такой ситуации потеряли уже 10 очков в этом сезоне. Сценарий повторяется из раза в раз: «Тоттенхэм» не использует моменты, чтобы добить соперника, а потом не может отзащищаться на ноль. Так случилось и в среду с «Фулхэмом» (1:1). В кубковых турнирах у «шпор» все хорошо, а вот в чемпионате у них лишь одна победа в последних 6 матчах.



«Шеффилд Юнайтед» в прошлом сезоне всех удивил со знаком плюс, финишировав на 9-м месте. А в этом чемпионате бьет антирекорд за антирекордом. После 17 туров у «клинков» было всего 2 очка! Хорошо, что под руку подвернулся «Ньюкасл», и «Шеффилд» наконец выиграл первый матч в АПЛ. У аутсайдера худшая атака в премьер-лиге, а вот в обороне играть на ноль, как год назад, уже не получается. Кроме того, сегодня, по словам тренера «Юнайтед», в заявку не попадут 7 игроков — это много, учитывая, что скамейка запасных тут не очень большая.