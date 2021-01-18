Голов будет мало: прогноз на матч «Арсенал» — «Ньюкасл»

«Арсенал» все-таки нестабилен. У «канониров» был хороший шанс продлить свою выигрышную серию с «Кристал Пэлас», но они выглядели даже хуже соперника и, по сути, заработали одно очко, а не потеряли два. От Обамеянга, Ляказетта и Себальоса было мало остроты, в этот раз не помогла и молодежь: Сака и Смит-Роу ничем не запомнились. «Арсенал» много владел мячом, а больше опасных моментов было у «Кристал Пэлас» — выручил Лено (и перекладина). По словам Артеты, во всем виновата усталость после Кубка Англии.



У «Ньюкасла» тем временем все еще хуже. «Сороки» не выигрывают уже 8 матчей подряд, и совсем перестали забивать — лишь один гол в 6 последних играх. Более того, «Ньюкасл» недавно уступил даже последней команде АПЛ — «Шеффилд Юнайтед». Теперь тренер Брюс критикует игроков, а фанаты призывают к отставке тренера. От зоны вылета «Ньюкасл» отделяют 7 очков, но клуб уверенно движется в сторону чемпионшипа.