Голов будет мало: прогноз на матч «Арсенал» — «Ньюкасл»
Обе команды в кризисе.
Обе команды в кризисе.
«Арсенал»
У «Ньюкасла» тем временем все еще хуже. «Сороки» не выигрывают уже 8 матчей подряд, и совсем перестали забивать — лишь один гол в 6 последних играх. Более того, «Ньюкасл» недавно уступил даже последней команде АПЛ — «Шеффилд Юнайтед». Теперь тренер Брюс критикует игроков, а фанаты призывают к отставке тренера. От зоны вылета «Ньюкасл» отделяют 7 очков, но клуб уверенно движется в сторону чемпионшипа.
Обе команды недавно встречались в Кубке Англии, и там «Арсеналу» для победы потребовалось дополнительное время. Сейчас Артета знает лучше, как подготовиться к игре, единственный вопрос, успели ли его футболисты восстановиться за 3 дня. И «канониры, и «Ньюкасл» мало создают впереди, так что много голов тут не ждут. Выбираем здесь осторожный вариант: «Арсенал» не проиграет и тотал меньше 3,5 за 1,55 в БК «Бетсити». Если хочется сыграть более высокий коэффициент, то можно взять победу хозяев при таком же тотале.
Еще один вариант, который смотрится логично: «обе команды забьют — нет» за 1,68 в БК «Фонбет». «Ньюкасл» совсем разучился забивать, у «Арсенала» тоже есть проблемы с этим, зато 4 последних матча он провел на ноль. В личных встречах эта ставка тоже проходила 4 раза из 4 с 2019 года.
Андрей Санталов