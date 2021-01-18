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11:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Голов будет мало: прогноз на матч «Арсенал» — «Ньюкасл»

Обе команды в кризисе.

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Источник: Reuters

«Арсенал» все-таки нестабилен. У «канониров» был хороший шанс продлить свою выигрышную серию с «Кристал Пэлас», но они выглядели даже хуже соперника и, по сути, заработали одно очко, а не потеряли два. От Обамеянга, Ляказетта и Себальоса было мало остроты, в этот раз не помогла и молодежь: Сака и Смит-Роу ничем не запомнились. «Арсенал» много владел мячом, а больше опасных моментов было у «Кристал Пэлас» — выручил Лено (и перекладина). По словам Артеты, во всем виновата усталость после Кубка Англии.

У «Ньюкасла» тем временем все еще хуже. «Сороки» не выигрывают уже 8 матчей подряд, и совсем перестали забивать — лишь один гол в 6 последних играх. Более того, «Ньюкасл» недавно уступил даже последней команде АПЛ — «Шеффилд Юнайтед». Теперь тренер Брюс критикует игроков, а фанаты призывают к отставке тренера. От зоны вылета «Ньюкасл» отделяют 7 очков, но клуб уверенно движется в сторону чемпионшипа.

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Обе команды недавно встречались в Кубке Англии, и там «Арсеналу» для победы потребовалось дополнительное время. Сейчас Артета знает лучше, как подготовиться к игре, единственный вопрос, успели ли его футболисты восстановиться за 3 дня. И «канониры, и «Ньюкасл» мало создают впереди, так что много голов тут не ждут. Выбираем здесь осторожный вариант: «Арсенал» не проиграет и тотал меньше 3,5 за 1,55 в БК «Бетсити». Если хочется сыграть более высокий коэффициент, то можно взять победу хозяев при таком же тотале.

Еще один вариант, который смотрится логично: «обе команды забьют — нет» за 1,68 в БК «Фонбет». «Ньюкасл» совсем разучился забивать, у «Арсенала» тоже есть проблемы с этим, зато 4 последних матча он провел на ноль. В личных встречах эта ставка тоже проходила 4 раза из 4 с 2019 года.

Андрей Санталов

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