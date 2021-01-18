Ибрагимович покажет пример: прогноз на матч «Кальяри» — «Милан»
Разбираем матч серии А.
Разбираем матч серии А.
«Милан» дважды обыграл «Торино» за несколько дней, но в Кубке Италии пришлось решать вопрос в серии пенальти. В основное время «россонери» опасно атаковали, но им не хватало везения. Ибрагимович вернулся в основной состав, однако в перерыве был заменен. Миланцы давно играют без нескольких футболистов, а теперь потеряли еще и Чалханоглу и Тео
«Кальяри» укрепился перед сезоном защитником Годином, вернул Наингголана, который не нужен «Интеру», однако все равно вынужден бороться за выживание. А ведь год назад команда с острова Сардиния весь первый круг шла в топ-6 и претендовала на еврокубки. В атаке у островитян
Хоть «Милан» и не в оптимальном составе, но побеждать надо, ведь вчера в таблице его догнал «Интер». К тому же «россонери» — лучшая команда серии А в гостевых матчах: взяли 22 очка из 24 возможных. БК «Марафон» предлагает коэффициент 1,68 на победу «Милана», этот вариант смотрится заманчиво. В 4 из 5 последних личных встреч миланцы, кстати, выигрывали.
Еще один интересный факт — Ибрагимович любит забивать в ворота «Кальяри». Год назад Златан после возвращения в «Милан» отличился как раз на Сардинии. В последних 6 матчах против «Кальяри» швед забивал минимум раз. Сейчас голы Ибры будут особенно важны,
Андрей Санталов