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16:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Ибрагимович покажет пример: прогноз на матч «Кальяри» — «Милан»

Разбираем матч серии А.

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Источник: Reuters

«Милан» дважды обыграл «Торино» за несколько дней, но в Кубке Италии пришлось решать вопрос в серии пенальти. В основное время «россонери» опасно атаковали, но им не хватало везения. Ибрагимович вернулся в основной состав, однако в перерыве был заменен. Миланцы давно играют без нескольких футболистов, а теперь потеряли еще и Чалханоглу и Тео из-за ковида и Леау из-за дисквалификации.

«Кальяри» укрепился перед сезоном защитником Годином, вернул Наингголана, который не нужен «Интеру», однако все равно вынужден бороться за выживание. А ведь год назад команда с острова Сардиния весь первый круг шла в топ-6 и претендовала на еврокубки. В атаке у островитян по-прежнему зажигают Жоао Педро и Симеоне, но вот с обороной беда: в среднем за матч они пропускают два мяча. «Кальяри» не знает побед уже почти два месяца, а последние пять матчей и вовсе проиграл.

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Хоть «Милан» и не в оптимальном составе, но побеждать надо, ведь вчера в таблице его догнал «Интер». К тому же «россонери» — лучшая команда серии А в гостевых матчах: взяли 22 очка из 24 возможных. БК «Марафон» предлагает коэффициент 1,68 на победу «Милана», этот вариант смотрится заманчиво. В 4 из 5 последних личных встреч миланцы, кстати, выигрывали.

Еще один интересный факт — Ибрагимович любит забивать в ворота «Кальяри». Год назад Златан после возвращения в «Милан» отличился как раз на Сардинии. В последних 6 матчах против «Кальяри» швед забивал минимум раз. Сейчас голы Ибры будут особенно важны, все-таки он ведет молодежь за собой и показывает ей пример. В БК «Бетсити» на гол Ибрагимовича можно поставить за 1,75, дубль Златана оценивается в 4,71.

Андрей Санталов

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