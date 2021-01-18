Ибрагимович покажет пример: прогноз на матч «Кальяри» — «Милан»

«Милан» дважды обыграл «Торино» за несколько дней, но в Кубке Италии пришлось решать вопрос в серии пенальти. В основное время «россонери» опасно атаковали, но им не хватало везения. Ибрагимович вернулся в основной состав, однако в перерыве был заменен. Миланцы давно играют без нескольких футболистов, а теперь потеряли еще и Чалханоглу и Тео из-за ковида и Леау из-за дисквалификации.



«Кальяри» укрепился перед сезоном защитником Годином, вернул Наингголана, который не нужен «Интеру», однако все равно вынужден бороться за выживание. А ведь год назад команда с острова Сардиния весь первый круг шла в топ-6 и претендовала на еврокубки. В атаке у островитян по-прежнему зажигают Жоао Педро и Симеоне, но вот с обороной беда: в среднем за матч они пропускают два мяча. «Кальяри» не знает побед уже почти два месяца, а последние пять матчей и вовсе проиграл.