Выйдет ли «Лестер» на первое место в АПЛ? Прогноз на матч с «Челси»

Матч с «Фулхэмом» показал, что «Челси» еще не вышел из кризиса. «Синие» наконец-то выиграли, но тут сильно помог соперник, игравший весь второй тайм вдесятером. Даже в большинстве у команды Лэмпарда были проблемы, спас в итоге лучший игрок лондонцев за последний месяц Маунт. На результатах «Челси» сказывается усталость, не все игроки сейчас в оптимальной форме, отсюда и неуверенность в своих силах. Лучший пример тому — Вернер, у немца опять был отличный момент с «Фулхэмом», но он его запорол. «Лестер» выдал хорошую серию за последний месяц (4 победы и 2 ничьи) и вплотную подобрался к лидерам АПЛ. Три очка сегодня даже поднимут команду на первое место в таблице, пусть и временно. «Лисы» не всегда выглядят убедительно, но помогает то, что появились еще бомбардиры помимо Варди. Забивает Барнс (6 голов в АПЛ), забивает в последнее время Мэддисон (5 голов). Сам Джейми в последних 4 матчах остается без голов, но он играет несмотря на травму ноги.

Интересно, что Роджерс еще ни разу не выигрывал у «Челси», а как тренер он встречался с ним 15 раз. При этом дома «Лестер» в этом сезоне играет так себе (4 победы, 4 поражения), с «Кинг Пауэр Стэдиум» три очка уже увозили, например, «Вест Хэм» и «Фулхэм». Учитывая, что и лондонцы сейчас не феерят, предлагаем поставить на то, что «Челси» не проиграет и в матче будет забито не больше 3 голов. В БК Olimp.bet коэффициент на это — 1,91.



Если еще сравнить вратарскую линию у обеих команд, то преимущество будет у «Лестера». Шмейхель выглядит сильнее Менди, хотя последний пока еще привыкает к футболу в Англии. Голкипер «Лестера» делает почти три сэйва за матч, а вратарь «Челси» — меньше двух. По воротам «синих» в целом реже бьют и реже попадают в створ, так что эту статистику понять можно. И можно ей воспользоваться. Второй вариант на эту игру — «Лестер» победит по сэйвам за 1,87 в БК 1Х Ставка.



Андрей Санталов