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18:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Ждем голевую феерию: прогноз на матч «Байер» — «Боруссия» Д

В Германии любят веселый футбол.

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Источник: AP 2020

«Байер» мощно провел ноябрь и декабрь, выиграв 10 матчей из 11 в бундеслиге и Лиге Европы. Однако в последнее время Леверкузен притормозил, набрал лишь одно очко в 4 играх. В прошлом туре «фармацевты» неожиданно уступили «Униону», пропустив на 88-й минуте. Теперь они отстают от «Баварии» на 7 очков, а ведь в декабре «Байер» лидировал в чемпионате Германии. Леверкузен летом взял форварда Шика за 26 млн евро, но забивает чех пока не так много (5 голов в 12 матчах).

«Боруссия», казалось бы, снова взялась за старое. Как и при Фавре, Дортмунд теряет очки с аутсайдером — речь о ничьей с «Майнцем» 1:1. Однако, разница есть. Раньше «Боруссия» долго раскачивалась в таких матчах, выглядела медленной в первом тайме. Теперь же она старается доминировать с первых минут, и «Майнцу», конечно, повезло, со штангой, перекладиной и небольшим офсайдом перед голом Холанда. А дальше был чудо-гол от «Майнца», камбэк «Боруссии» и незабитый пенальти Ройса — это уже нервы. «Боруссия» тоже отстает от «Баварии» на 7 очков, разговоры о чемпионской гонке снова забыты, теперь бы сохранить место в зоне Лиги чемпионов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Что не отнять у обеих команд, так это их стремление атаковать. В последних пяти встречах между ними, меньше 4 голов не было — зрелищный футбол сегодня гарантирован. И у «Байера», и у «Боруссии» приличные списки травмированных, но в основе есть кому их заменить. Исход матча сложно угадать, когда встречаются практически равные по силе соперники, лучше сыграть на количество голов. В БК «Марафон» на тотал больше 3 голов можно поставить с коэффициентом 1,87.

Также можно еще раз заиграть ставку на гол Холанда. В прошлом матче гол норвежца не засчитали, пенальти он не бил, но может теперь исполнить вместо промахнувшегося Ройса. В любом случае вряд ли такой супербомбардир останется без гола во втором матче подряд. К тому же его главный конкурент за «Золотую бутсу» Левандовски в прошлом туре отличился, надо догонять! В БК «Бетсити» на гол Холанда дают коэффициент 1,8.

Андрей Санталов

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