Ждем голевую феерию: прогноз на матч «Байер» — «Боруссия» Д

«Байер» мощно провел ноябрь и декабрь, выиграв 10 матчей из 11 в бундеслиге и Лиге Европы. Однако в последнее время Леверкузен притормозил, набрал лишь одно очко в 4 играх. В прошлом туре «фармацевты» неожиданно уступили «Униону», пропустив на 88-й минуте. Теперь они отстают от «Баварии» на 7 очков, а ведь в декабре «Байер» лидировал в чемпионате Германии. Леверкузен летом взял форварда Шика за 26 млн евро, но забивает чех пока не так много (5 голов в 12 матчах).



«Боруссия», казалось бы, снова взялась за старое. Как и при Фавре, Дортмунд теряет очки с аутсайдером — речь о ничьей с «Майнцем» 1:1. Однако, разница есть. Раньше «Боруссия» долго раскачивалась в таких матчах, выглядела медленной в первом тайме. Теперь же она старается доминировать с первых минут, и «Майнцу», конечно, повезло, со штангой, перекладиной и небольшим офсайдом перед голом Холанда. А дальше был чудо-гол от «Майнца», камбэк «Боруссии» и незабитый пенальти Ройса — это уже нервы. «Боруссия» тоже отстает от «Баварии» на 7 очков, разговоры о чемпионской гонке снова забыты, теперь бы сохранить место в зоне Лиги чемпионов.