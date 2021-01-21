«Ливерпуль» наконец выиграет: прогноз на матч с «Бернли»

«Ливерпуль» переживает спад. В последних 4 матчах в АПЛ команда Клоппа никак не может победить. Был шанс прервать эту серию с «Манчестер Юнайтед», но и там скатали по нулям. У чемпионов Англии перестала работать атака. Фирмино не забивает уже месяц, и это становится проблемой. Бразильца и раньше критиковали за низкую результативность, но он приносил пользу другими действиями. Однако для нападающего все-таки важны голы. Плюс раньше кто-то из пары Мане или Салах все время забивал, теперь же голевой кризис настиг и этих нападающих. Зато в обороне даже без ван Дейка и Гомеса порядок.



«Бернли» провел в январе всего два матча, зато в ближайшие недели будет играть каждые 3−4 дня. Команда Дайча известна своей цепкой игрой в обороне, по пропущенным мячам она входит в топ-10 АПЛ. Вот и в последних матчах «Бернли» пропустил только по одному голу от «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэма». А вот с нападением в этом сезоне беда. Всего лишь 9 голов в 17 матчах — это худший результат в лиге. У форвардов Вуда и Родригеса в прошлом чемпионате было 22 мяча на двоих, в этом — только 3. В результате «Бернли» в 4 очках от зоны вылета.