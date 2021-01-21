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10:53 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ливерпуль» наконец выиграет: прогноз на матч с «Бернли»

Разбираем матч АПЛ.

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Источник: AP 2020

«Ливерпуль» переживает спад. В последних 4 матчах в АПЛ команда Клоппа никак не может победить. Был шанс прервать эту серию с «Манчестер Юнайтед», но и там скатали по нулям. У чемпионов Англии перестала работать атака. Фирмино не забивает уже месяц, и это становится проблемой. Бразильца и раньше критиковали за низкую результативность, но он приносил пользу другими действиями. Однако для нападающего все-таки важны голы. Плюс раньше кто-то из пары Мане или Салах все время забивал, теперь же голевой кризис настиг и этих нападающих. Зато в обороне даже без ван Дейка и Гомеса порядок.

«Бернли» провел в январе всего два матча, зато в ближайшие недели будет играть каждые 3−4 дня. Команда Дайча известна своей цепкой игрой в обороне, по пропущенным мячам она входит в топ-10 АПЛ. Вот и в последних матчах «Бернли» пропустил только по одному голу от «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэма». А вот с нападением в этом сезоне беда. Всего лишь 9 голов в 17 матчах — это худший результат в лиге. У форвардов Вуда и Родригеса в прошлом чемпионате было 22 мяча на двоих, в этом — только 3. В результате «Бернли» в 4 очках от зоны вылета.

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Серия «Ливерпуля» без побед в АПЛ затянулась (уже 4 матча), пора ее прерывать. Иначе клубы из Манчестера еще больше оторвутся от мерсисайдцев, а там еще и Лига чемпионов впереди — догонять будет сложно. К тому же с «Бернли» в последние годы команда Клоппа играла удачно: 4 победы в 5 матчах. Учитывая проблемы хозяев в атаке и хорошую игру в обороне «Бернли», заманчиво смотрится такой вариант: «Ливерпуль» выиграет и тотал голов меньше 3,5 за 2,06 в БК «Марафон».

«Ливерпуль» — также один из лидеров АПЛ по угловым, в то время как «Бернли» находится внизу таблицы по этому показателю. В таких матчах, где одна команда явно будет больше атаковать и бить по воротам, логично взять и ее победу по угловым. Команда Клоппа выиграла все 5 последних матчей по корнерам, в том числе и у «Ман Юнайтед» (7:3). В прошлом сезоне «красные» сыграли вничью дома с «Бернли», а вот по угловым доминировали — 11:6. Здесь тоже предлагаем взять победу «Ливерпуля» по угловым с форой -5 за 1,75 в БК «Париматч».

Андрей Санталов

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