РенТВ при поддержке Winline покажет бой Порье — МакГрегор

Букмекерская компания Winline является официальным спонсором трансляции UFC 257 в России. Благодаря Winline любители смешанных единоборств смогут увидеть долгожданный бой Конора в прямом эфире совершенно бесплатно! Прямая трансляция поединка МакГрегор — Порье состоится на федеральном телеканале РенТВ, она начнётся в 06:40 (мск) в воскресенье 24 января. Кроме главного боя UFC 257 телеканал покажет поединки Хукер — Чендлер, Ай — Колдервуд, а также бой с участием российского бойца Армана Царукяна. Эти и другие бои турнира UFC 257 также можно будет увидеть в прямом эфире и в интернете на сайте moretv.sport.

Фаворитом в предстоящем поединке является Конор МакГрегор, коэффициент на его победу — 1.32. Также по мнению букмекеров Winline наиболее вероятный исход этого поединка — победа Конора в первом раунде (коэффициент — 3.70). Напомним, что именно так закончился первый поединок между этими бойцами 6 лет назад. Свой последний на сегодняшний день бой в октагоне МакГрегор также завершил в первом раунде — в январе прошлого года ирландец победил техническим накаутом американца Дональда Серроне.