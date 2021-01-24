Новое испытание для Кумана: прогноз на матч «Эльче» — «Барселона»
Еще один тяжелый выезд для каталонцев.
Еще один тяжелый выезд для каталонцев.
В январе у «Барселоны»
«Эльче» идет в зоне вылета, но команда при этом сыграла на
«Барселоне» нельзя терять очки, если они хотят продолжить борьбу за чемпионство. До «Атлетико» 10 очков, при этом у команды Симеоне матч в запасе. Однако сегодня снова предстоит играть без Месси, обычно у каталонцев в таких встречах возникают проблемы. Сложный календарь в последние недели тоже тут не помогает. «Эльче» уже отнимал очки у
Еще один вариант — тотал меньше 3. В БК «Бетсити» на него дают коэффициент 1,97. Здесь аргументы схожи: Главного бомбардира нет, а Брэйтуэйт, Гризманн и Дембеле слишком нестабильны. Новичок каталонцев Тринкао еще не забил ни разу в этом сезоне во всех турнирах, а ведь за него отдали 30 млн евро. В 2015-м «Барселона» разгромила «Эльче» в гостях 6:0, но то были времена супертрио Месси — Суарес — Неймар, сейчас такой феерии ждать не приходится.
Андрей Санталов