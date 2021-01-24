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14:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Новое испытание для Кумана: прогноз на матч «Эльче» — «Барселона»

Еще один тяжелый выезд для каталонцев.

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Источник: AFP 2020

В январе у «Барселоны» по-прежнему статус «всё сложно». После овертаймов в полуфинале и финале Суперкубка Испании каталонцы отыграли еще 120 минут в кубковой встрече с «Корнельей». К плохой реализации с игры добавились еще и проблемы с пенальти. Из 12 ударов с 11-метровой точки игроки «Барсы» промахнулись 7 раз — это, конечно, много. С «Корнельей» не было Месси, Пьянич и Дембеле не забили с пенальти, в итоге пришлось тратить силы и дожимать соперника в дополнительное время.

«Эльче» идет в зоне вылета, но команда при этом сыграла на два-три матча меньше конкурентов. В Ла Лиге, правда, валенсийцы не выигрывают уже три месяца, очки получается набирать только за счет ничьих (7 в последних 12 матчах). В прошлом туре они вели 2:0 с «Вальядолидом», но упустили победу в конце матча — 2:2. Вообще «Эльче» — редкий гость в высшем испанском дивизионе, последний раз они тут играли в 2015-м.

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«Барселоне» нельзя терять очки, если они хотят продолжить борьбу за чемпионство. До «Атлетико» 10 очков, при этом у команды Симеоне матч в запасе. Однако сегодня снова предстоит играть без Месси, обычно у каталонцев в таких встречах возникают проблемы. Сложный календарь в последние недели тоже тут не помогает. «Эльче» уже отнимал очки у топ-клуба в этом сезоне (1:1 дома с «Реалом») и вполне может провернуть такой трюк с уставшей «Барселоной». Для подстраховки можно взять так: «Эльче» победит с форой +1,5 за 2,06 в БК «Марафон».

Еще один вариант — тотал меньше 3. В БК «Бетсити» на него дают коэффициент 1,97. Здесь аргументы схожи: Главного бомбардира нет, а Брэйтуэйт, Гризманн и Дембеле слишком нестабильны. Новичок каталонцев Тринкао еще не забил ни разу в этом сезоне во всех турнирах, а ведь за него отдали 30 млн евро. В 2015-м «Барселона» разгромила «Эльче» в гостях 6:0, но то были времена супертрио Месси — Суарес — Неймар, сейчас такой феерии ждать не приходится.

Андрей Санталов

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