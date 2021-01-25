Гвардиола снова станет первым в АПЛ: прогноз на матч «Вест Бромвич» — «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» продолжает доминировать в Англии. «Горожане» выиграли уже 10 матчей подряд, из них 6 — в премьер-лиге. За трудовой победой над «Астон Виллой» (2:0) последовала волевая в Кубке Англии над «Челтенхэмом» (3:1). Чистых бомбардиров в этом сезоне в команде Гвардиолы нет, забивать приходится всем понемногу (больше всех голов пока у Фодена — 9). Зато в обороне лютый порядок, 5 из 6 последних матчей сыграны на ноль. Тут снова отмечаем заслугу центральных защитников Диаш — Стоунз, а также вратаря Эдерсона. «Вест Бромвич» в декабре уволил Билича и позвал Эллардайса спасать клуб от возвращения в чемпионшип. Пока смена тренера ожидаемого эффекта не дала. В 7 матчах Большой Сэм взял только 4 очка. «Вест Бром» по-прежнему забивает меньше гола за игру, а пропускает прилично: «Лидс» и «Арсенал» накидали ему 9 голов на двоих. Отсутствие болельщиков на трибунах, видимо, особо сказывается на результатах «ВБА». Четыре последних домашних матча проиграны, всего же на «Хоторнсе» команда пропустила в этом сезоне 24 гола — худший результат в АПЛ.

«Манчестер Сити» — сейчас по праву один из главных претендентов на победу в АПЛ, так что терять очки ему здесь нельзя. Из-за травмы, правда, выбыл де Брюйне, так что опасных моментов у чужих ворот «горожане» теперь будут создавать меньше. В этом матче, впрочем, эта потеря не должна сказаться. Агуэро тоже не будет (из-за ковида), зато вернулся Ферран, он неплохо забивал на старте сезона. Выбираем здесь победу «Манчестер Сити» и тотал меньше 3,5 за 1,94 в БК Olimp.bet



Еще один вариант, который напрашивается — «Вест Бромвич» не забьет за 1,78 в БК «Фонбет». У «Сити» в этом сезоне лучшая оборона в Англии, плюс выздоровели таке защитники, как Уокер, Лапорт и Аке, можно даже делать ротацию. С такой атакой, как у «Вест Бромвича», шансов забить почти нет.



Андрей Санталов