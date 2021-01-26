Отомстить за вылет из Кубка: прогноз на матч «Саутгемптон» — «Арсенал»

Обе команды только что встречались в Кубке Англии — сильнее оказался «Саутгемптон» (1:0). Интересно, что Артета на этот матч оставил в запасе лидеров: Ляказетта, Саку и Парти. Кроме того, Обамеянг пропустил игру по «личным причинам». Казалось, Кубок Англии — единственный трофей, за который «Арсеналу» в нынешнем сезоне реально побороться. Тем более, что в этом турнире «канониры» традиционно хороши, прошлым летом они как раз взяли Кубок. Но тренер лондонцев провел ротацию, и у вышедших футболистов возникли проблемы из-за активного прессинга хозяев поля.



«Саутгемптон» последний раз попадал в Лигу Европы 5 лет назад. С тех пор «святые» все никак не могут ворваться в зону еврокубков. Вот и в этом сезоне команда Хазенхюттля успела побывать в топ-3 АПЛ, но потом скатилась на привычные 10-е места. «Саутгемптон» подводили матчи с ведущими командами Англии, максимум в них удавалось зацепить ничью. Однако в этом году Хазенхюттль наконец одолел «Ливерпуль» Клоппа, сейчас в Кубке пройден «Арсенал», это должно ободрить «святых».