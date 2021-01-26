Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Амур
Салават Юлаев
11
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Трактор
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Металлург Мг
Футбол. Зарубежный
21:00
Ньюкасл Юнайтед
Лидс
Футбол. Зарубежный
21:00
Кристал Пэлас
Вест Хэм Юнайтед
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Оттава Сенаторз
71
Футбол. Зарубежный
23:15
Вест Бромвич Альбион
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
23:15
Саутгемптон
Арсенал
Все события
Фоторепортажи
17Загитова и Медведева в одном кадре
23Величайший шоумен. Как менялся имидж Макгрегора
12:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Отомстить за вылет из Кубка: прогноз на матч «Саутгемптон» — «Арсенал»

Артета настроен взять реванш.

Наверх
Рейтинг букмекеров1. Winline2. 1хСтавка / 1хБет3. Betcity4. Melbet5. Лига ставок
Источник: Reuters

Обе команды только что встречались в Кубке Англии — сильнее оказался «Саутгемптон» (1:0). Интересно, что Артета на этот матч оставил в запасе лидеров: Ляказетта, Саку и Парти. Кроме того, Обамеянг пропустил игру по «личным причинам». Казалось, Кубок Англии — единственный трофей, за который «Арсеналу» в нынешнем сезоне реально побороться. Тем более, что в этом турнире «канониры» традиционно хороши, прошлым летом они как раз взяли Кубок. Но тренер лондонцев провел ротацию, и у вышедших футболистов возникли проблемы из-за активного прессинга хозяев поля.

«Саутгемптон» последний раз попадал в Лигу Европы 5 лет назад. С тех пор «святые» все никак не могут ворваться в зону еврокубков. Вот и в этом сезоне команда Хазенхюттля успела побывать в топ-3 АПЛ, но потом скатилась на привычные 10-е места. «Саутгемптон» подводили матчи с ведущими командами Англии, максимум в них удавалось зацепить ничью. Однако в этом году Хазенхюттль наконец одолел «Ливерпуль» Клоппа, сейчас в Кубке пройден «Арсенал», это должно ободрить «святых».

Во время загрузки произошла ошибка.

В первом круге «Саутгемптон» едва не дожал «Арсенал», который доигрывал матч в меньшинстве. Удалился тогда защитник Габриэль, он же недавно подвел в Кубке, срезав мяч в свои ворота. Сегодня «канониры» по-прежнему считаются фаворитами. У «святых» достаточно много игроков пропускает матч из-за травм и дисквалификаций, тогда как Артета выпустит сильнейший состав с отдохнувшими лидерами. «Арсенал» должен реабилитироваться за поражение в Кубке, на его победу можно поставить в БК «Марафон», коэффициент — 2,24.

В АПЛ «Арсенал» не пропускает уже 4 матча, у «Саутгемптона» же есть проблемы с атакой (особенно когда на поле нет Ингза), всего 1 гол в последних 5 играх премьер-лиги. При таких раскладах логично взять еще такой вариант: тотал голов меньше 2,5. В БК «Бетсити» на него дают коэффициент 1,86. Если взять личные встречи, то эта ставка проходила в 4 из последних 5 матчей.

Андрей Санталов

Долги «Барселоны» превысили миллиард евро из-за пандемии
Названа самая тестируемая РУСАДА фигуристка по итогам 2020 года
Стало известно название российской лыжной команды на ЧМ
Рекорды в НХЛ и дружба с Третьяком. Гретцки исполнилось 60 лет
Макгрегора отстранили от боев на полгода
В Санкт-Петербурге скончался легендарный комментатор
У хоккеиста «Спартака» закрытая черепно-мозговая травма
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь