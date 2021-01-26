Лукаку против Ибрагимовича: прогноз на матч «Интер» — «Милан»
Новый раунд.
Новый раунд.
«Интер» упустил шанс закончить первый круг на первой строчке в таблице вместе с «Миланом». «Нерадзурри» провели блеклый матч против «Удинезе» (0:0) и справедливо потеряли два очка. Лучший момент для Лаутаро придумал соперник, подаривший ему мяч у штрафной, но аргентинец не забил. Лукаку ничем не запомнился в этой встрече, правда, мяч до него доходил редко. Вот у кого было много эмоций, так это у Конте, в итоге судья удалил тренера. Вообще сложилось такое впечатление, что после победы над «Ювентусом» у «Интера» не было настроения играть с «Удинезе».
«Милан» выступил еще хуже, проиграв 0:3 «Аталанте». «Россонери» уже несколько месяцев выступают не в оптимальном составе, вот и здесь сказалось отсутствие Романьоли, Салемакерса и Чалханоглу. Это наложилось на хорошую форму соперника, так что здесь у миланцев не было шансов. Но команда усилилась в январе, пришли Манджукич и защитник Томори. Также вылечились от ковида Ребич и Крунич, есть кем играть на три фронта. Главное, что в чемпионате «Милан»
В первом круге «Интер» не был хуже в дерби, но все решила реализация моментов: Златан на опыте сделал дубль, а вот Лукаку хладнокровия не хватило. Оба тренера, конечно, отдают приоритет серии А, но и от выхода в полуфинал Кубка Италии просто так не отказываются. Конте вновь выставит пару форвардов Лукаку — Лаутаро, Пиоли на это ответит козырем в виде Златана. При этом на воротах у «Милана» будет не Доннарумма, а Тэтэрушану. «Интер» должен поквитаться за осеннее поражение, выбираем здесь его победу в основное время за 2,0 в БК «Фонбет».
Лукаку — лучший бомбардир «Интера» в этом сезоне (17 голов в 24 матчах), однако в последних двух играх он не забивал. Еще одна мотивация для него — победить такую легенду, как Златан. Все ведет к тому, что можно рискнуть ставкой на гол Лукаку. В БК «Бетсити» на это событие дают коэффициент 2,2.
Андрей Санталов