Лукаку против Ибрагимовича: прогноз на матч «Интер» — «Милан»

«Интер» упустил шанс закончить первый круг на первой строчке в таблице вместе с «Миланом». «Нерадзурри» провели блеклый матч против «Удинезе» (0:0) и справедливо потеряли два очка. Лучший момент для Лаутаро придумал соперник, подаривший ему мяч у штрафной, но аргентинец не забил. Лукаку ничем не запомнился в этой встрече, правда, мяч до него доходил редко. Вот у кого было много эмоций, так это у Конте, в итоге судья удалил тренера. Вообще сложилось такое впечатление, что после победы над «Ювентусом» у «Интера» не было настроения играть с «Удинезе».



«Милан» выступил еще хуже, проиграв 0:3 «Аталанте». «Россонери» уже несколько месяцев выступают не в оптимальном составе, вот и здесь сказалось отсутствие Романьоли, Салемакерса и Чалханоглу. Это наложилось на хорошую форму соперника, так что здесь у миланцев не было шансов. Но команда усилилась в январе, пришли Манджукич и защитник Томори. Также вылечились от ковида Ребич и Крунич, есть кем играть на три фронта. Главное, что в чемпионате «Милан» по-прежнему идет на первом месте, в такой ситуации это уже маленькое чудо.