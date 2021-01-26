Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Автомобилист
Металлург Мг
11
Хоккей. КХЛ
перерыв
Барыс
Трактор
01
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сибирь
Нефтехимик
44
Футбол. Зарубежный
21:00
Ньюкасл Юнайтед
Лидс
Футбол. Зарубежный
21:00
Кристал Пэлас
Вест Хэм Юнайтед
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Салават Юлаев
12
Футбол. Зарубежный
23:15
Вест Бромвич Альбион
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
23:15
Саутгемптон
Арсенал
Хоккей. НХЛ
27.01
Баффало Сэйбрз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
27.01
Бостон Брюинз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
27.01
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
27.01
Каролина Харрикейнз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
27.01
Коламбус Блю Джэкетс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
27.01
Нью-Джерси Дэвилз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
27.01
Виннипег Джетс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
27.01
Миннесота Уайлд
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
27.01
Нэшвилл Предаторз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Оттава Сенаторз
71
Хоккей. НХЛ
27.01
Даллас Старз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
27.01
Аризона Койотс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
27.01
Вегас Голден Найтс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
27.01
Калгари Флэймз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
27.01
Колорадо Эвеланш
Сан-Хосе Шаркс
Все события
Фоторепортажи
23Величайший шоумен. Как менялся имидж Макгрегора
45Щербакова и Трусова обнимались, Туктамышева и Худайбердиева демонстрировали вечерние платья. Фото жеребьевки ЧР
15:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Лукаку против Ибрагимовича: прогноз на матч «Интер» — «Милан»

Новый раунд.

Наверх
Рейтинг букмекеров1. Winline2. 1хСтавка / 1хБет3. Betcity4. Melbet5. Лига ставок
Источник: AP 2020

«Интер» упустил шанс закончить первый круг на первой строчке в таблице вместе с «Миланом». «Нерадзурри» провели блеклый матч против «Удинезе» (0:0) и справедливо потеряли два очка. Лучший момент для Лаутаро придумал соперник, подаривший ему мяч у штрафной, но аргентинец не забил. Лукаку ничем не запомнился в этой встрече, правда, мяч до него доходил редко. Вот у кого было много эмоций, так это у Конте, в итоге судья удалил тренера. Вообще сложилось такое впечатление, что после победы над «Ювентусом» у «Интера» не было настроения играть с «Удинезе».

«Милан» выступил еще хуже, проиграв 0:3 «Аталанте». «Россонери» уже несколько месяцев выступают не в оптимальном составе, вот и здесь сказалось отсутствие Романьоли, Салемакерса и Чалханоглу. Это наложилось на хорошую форму соперника, так что здесь у миланцев не было шансов. Но команда усилилась в январе, пришли Манджукич и защитник Томори. Также вылечились от ковида Ребич и Крунич, есть кем играть на три фронта. Главное, что в чемпионате «Милан» по-прежнему идет на первом месте, в такой ситуации это уже маленькое чудо.

Во время загрузки произошла ошибка.

В первом круге «Интер» не был хуже в дерби, но все решила реализация моментов: Златан на опыте сделал дубль, а вот Лукаку хладнокровия не хватило. Оба тренера, конечно, отдают приоритет серии А, но и от выхода в полуфинал Кубка Италии просто так не отказываются. Конте вновь выставит пару форвардов Лукаку — Лаутаро, Пиоли на это ответит козырем в виде Златана. При этом на воротах у «Милана» будет не Доннарумма, а Тэтэрушану. «Интер» должен поквитаться за осеннее поражение, выбираем здесь его победу в основное время за 2,0 в БК «Фонбет».

Лукаку — лучший бомбардир «Интера» в этом сезоне (17 голов в 24 матчах), однако в последних двух играх он не забивал. Еще одна мотивация для него — победить такую легенду, как Златан. Все ведет к тому, что можно рискнуть ставкой на гол Лукаку. В БК «Бетсити» на это событие дают коэффициент 2,2.

Андрей Санталов

СМИ: «Барселона» не выплатила футболистам зарплату за декабрь
Названа самая тестируемая РУСАДА фигуристка по итогам 2020 года
Легкоатлет Мо Фара заявил о вакцинации всех спортсменов перед ОИ
Расследование в отношении Логинова продлили на полгода
Глава UFC порассуждал о ненависти Нурмагомедова к Макгрегору
В Санкт-Петербурге скончался легендарный комментатор
У хоккеиста «Спартака» закрытая черепно-мозговая травма
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь