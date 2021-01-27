Тухель дебютирует в АПЛ: прогноз на матч «Челси» — «Вулверхэмптон»

«Челси» не стал ждать конца сезона и уволил Лэмпарда с поста главного тренера. Фрэнк затащил молодую команду в топ-4 в прошлом чемпионате, здорово начал и этот (в начале декабря «синие» шли в тройке), но наступил спад, и владелец клуба не посчитался со статусом легенды «Челси». Лондонцы закупились летом на 200 млн фунтов, но отдачи не последовало. Вернер перестал забивать, Хавертц вообще не вписался в систему игры «Челси», а от команды, видимо, ждали борьбы за чемпионство уже в этом году. В 5 последних матчах у «синих» всего одна победа, и первый круг они закончили на 9-м месте. «Вулверхэмптон» тоже не блещет в этом сезоне. «Волки» после 19 туров набрали только 22 очка и занимают 14-ю позицию в таблице. Это связано с проблемами в атаке, команда Нуну Санту стала меньше забивать, а тут еще тяжело травмировался лучший бомбардир «Вулвс» Хименес. Но главное, пропала цепкая игра в обороне, ведь последние два года «Вулверхэмптон» по праву гордился своей защитой. В январское окно «волки» усилили нападение, арендовав форварда «Реал Сосьедада» Виллиана Жозе. Теперь осталось придумать, что делать с обороной.

Для Тухеля это будет первый матч в АПЛ, и времени на подготовку у немецкого тренера не было, он прилетел в Лондон за день до игры. Игроки «синих» сейчас не в лучшем состоянии, так что вряд ли здесь стоит ждать разгромной победы от «Челси». «Вулверхэмптон» месяц назад обыграл команду Абрамовича в самой концовке, правда, после этого выдал серию из 6 матчей без побед. И все же гости могут воспользоваться неразберихой в «Челси» и зацепить очки на «Стэмфорд Бридж». Остановимся на таком варианте: «Вулверхэмптон» победит с форой +1 за 1,82 в БК «Марафон».



В чем у «Челси» сегодня не должно быть недостатка, так это в старании. Перед новым тренером все захотят себя проявить, так что хозяева должны больше атаковать, чаще бить, а следовательно, зарабатывать больше уголовных. «Челси» при Лэмпарде был одной из самых подающих команд АПЛ, тут мало что должно измениться. Вторая ставка на этот матч: «Челси» победит по угловым с форой -2 за 1,8 в БК «Париматч».



Андрей Санталов