Миранчук поможет выйти в полуфинал Кубка: прогноз на матч «Аталанта» — «Лацио»

«Аталанта» хороша в последние два месяца, с начала декабря команда Гасперини не знает поражений, в 13 матчах — 8 побед. Из-за конфликта с тренером бергамаски лишились Гомеса, но, как видно, на результатах это не сказалось. В последнем туре «Аталанта» разгромила лидера чемпионата «Милан» (3:0), так же смело и ярко она играла в прошлом сезоне. Большая заслуга тут принадлежит Иличичу, теперь словенец рулит игрой команды. Мощно выглядят и колумбийские форварды Сапата и Муриэль, каждый из них забил 5 голов в январе. «Лацио» тоже набрал ход в январе. Римская команда выиграла 5 последних матчей, в том числе с такими соперниками, как «Рома» и «Сассуоло». Иммобиле и Кайседо делают то, что и положено нападающим, а Луис Альберто не только дирижирует игрой, но и забивает сам. Команда Индзаги любит играть на контратаках и отлично пользуется возникающими моментами. Тренер уже объявил, что подпишет новый контракт с «Лацио», клуб, конечно, доволен результатами.

Но есть у «Лацио» и проблемы, Индзаги недавно признал, что Иммобиле и Кайседо играют на болеутоляющих, так что в Кубке он даст им отдохнуть, ведь скоро нужно играть с «Аталантой» в чемпионате. Также не будет Луиса Альберто (ему удалили аппендикс), опорника Лейвы и Корреа из группы атаки. «Аталанта» сейчас в отличной форме, в кубковых матчах Гасперини доверяет Миранчуку, так что это еще один шанс для Алексея проявить себя. Учитывая проблемы с составом у «Лацио», логично поставить на победу «Аталанты» в основное время. В БК «Фонбет» на это дают 1,75.



Также в этом матче стоит присмотреться к фолам. Система прессинга у «Аталанты» предполагает частое нарушение правил. Так, в последних 5 матчах бергамаски за игру набирали по 22−26 фолов. Во всех пяти они, кстати, превзошли соперников по нарушениям. «Лацио» в целом фолит меньше (в среднем 13 раз за игру). В личных встречах победа по нарушениям, правда, обычно за римлянами, но здесь видно, что на Кубок они ставку не делают, для них важнее серия А. Хозяева же настроены на проход в полуфинал Кубка. Так что выбираем здесь победу «Аталанты» по фолам за 1,85 в БК 1Х Ставка.



Андрей Санталов