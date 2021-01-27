Ждем голов от Месси: прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Барселона»
Лео возвращается.
Лео возвращается.
«Барселона» по воле календаря играет в этом году пока что только в гостях. Учитывая это, отрезок из 7 матчей можно назвать успешным, ведь каталонцы выиграли 5 матчей. Не повезло только в Суперкубке Испании, но и там они были в нескольких минутах от победы. Матч с «Райо Вальекано» станет 8-м подряд на выезде, зато потом
«Райо Вальекано» второй год пылит в сегунде. В этом сезоне дела у мадридского клуба идут лучше, и он всерьез претендует на возвращение в Ла Лигу. «Райо» в неплохой форме, из последних 5 матчей команда выиграла 4. Против «Барселоны», правда, у «Вальекано» нет приема. Каталонцы выиграли 10 из 10 последних матчей. Вдобавок ко всему в «Райо» недавно была вспышка коронавируса, на изоляцию отправились 5 игроков и 2 члена тренерского штаба.
Для «Барселоны» нынешний Кубок Испании — наиболее реальный шанс выиграть трофей. Из турнира уже выбыли «Реал» и «Атлетико», так что путь как минимум к финалу открыт. Так что в интересах Кумана выпустить наиболее оптимальный состав, дав
Пройти мимо возвращения Месси тоже сложно. Мало того что Лео отдохнул, так еще и «Райо Вальекано» — одна из его любимых команд. Ей аргентинец наколотил 17 голов в 10 матчах — удивительная статистика! На один гол Лео сегодня коэффициент, понятно, невелик, но можно поставить на то, что Месси и Брэйтуэйт забьют на двоих минимум два гола. БК «Бетсити» предлагает на это событие коэффициент 2,35. Для датчанина матчи на Кубок — шанс поправить свою статистику в «Барсе», он, кстати, как раз отличился недавно с «Корнельей».
Андрей Санталов