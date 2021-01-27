Ждем голов от Месси: прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Барселона»

«Барселона» по воле календаря играет в этом году пока что только в гостях. Учитывая это, отрезок из 7 матчей можно назвать успешным, ведь каталонцы выиграли 5 матчей. Не повезло только в Суперкубке Испании, но и там они были в нескольких минутах от победы. Матч с «Райо Вальекано» станет 8-м подряд на выезде, зато потом сине-гранатовые наконец сыграет на «Камп Ноу». Пока Месси отбывал дисквалификацию, «Барса» разобралась с «Корнельей» (правда, только в овертайме) и «Эльче» (спасибо тер Стегену).



«Райо Вальекано» второй год пылит в сегунде. В этом сезоне дела у мадридского клуба идут лучше, и он всерьез претендует на возвращение в Ла Лигу. «Райо» в неплохой форме, из последних 5 матчей команда выиграла 4. Против «Барселоны», правда, у «Вальекано» нет приема. Каталонцы выиграли 10 из 10 последних матчей. Вдобавок ко всему в «Райо» недавно была вспышка коронавируса, на изоляцию отправились 5 игроков и 2 члена тренерского штаба.