Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Сочи
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Авангард
Футбол. Зарубежный
21:00
Бернли
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
21:00
Челси
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
22:30
Брайтон & Хоув
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
23:00
Лорьян
Дижон
Футбол. Зарубежный
23:15
Эвертон
Лестер
Футбол. Зарубежный
23:15
Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Хоккей. НХЛ
28.01
Нэшвилл Предаторз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
28.01
Ванкувер Кэнакс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Анахайм Дакс
01
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс
Сент-Луис Блюз
Б
45
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Торонто Мэйпл Ливз
34
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Сан-Хосе Шаркс
73
Все события
Фоторепортажи
8Макгрегор проиграл Порье
9ЦСКА обыграл СКА в овертайме
15:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Ждем голов от Месси: прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Барселона»

Лео возвращается.

Наверх
Рейтинг букмекеров1. Winline2. 1хСтавка / 1хБет3. Betcity4. Melbet5. Лига ставок
Источник: AP 2020

«Барселона» по воле календаря играет в этом году пока что только в гостях. Учитывая это, отрезок из 7 матчей можно назвать успешным, ведь каталонцы выиграли 5 матчей. Не повезло только в Суперкубке Испании, но и там они были в нескольких минутах от победы. Матч с «Райо Вальекано» станет 8-м подряд на выезде, зато потом сине-гранатовые наконец сыграет на «Камп Ноу». Пока Месси отбывал дисквалификацию, «Барса» разобралась с «Корнельей» (правда, только в овертайме) и «Эльче» (спасибо тер Стегену).

«Райо Вальекано» второй год пылит в сегунде. В этом сезоне дела у мадридского клуба идут лучше, и он всерьез претендует на возвращение в Ла Лигу. «Райо» в неплохой форме, из последних 5 матчей команда выиграла 4. Против «Барселоны», правда, у «Вальекано» нет приема. Каталонцы выиграли 10 из 10 последних матчей. Вдобавок ко всему в «Райо» недавно была вспышка коронавируса, на изоляцию отправились 5 игроков и 2 члена тренерского штаба.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для «Барселоны» нынешний Кубок Испании — наиболее реальный шанс выиграть трофей. Из турнира уже выбыли «Реал» и «Атлетико», так что путь как минимум к финалу открыт. Так что в интересах Кумана выпустить наиболее оптимальный состав, дав кому-то из игроков отдохнуть при необходимости. Каталонцы обязаны здесь побеждать, поэтому выбираем такой вариант: «Барселона» выиграет и тотал меньше 4,5 за 1,67 в БК «Лига Ставок».

Пройти мимо возвращения Месси тоже сложно. Мало того что Лео отдохнул, так еще и «Райо Вальекано» — одна из его любимых команд. Ей аргентинец наколотил 17 голов в 10 матчах — удивительная статистика! На один гол Лео сегодня коэффициент, понятно, невелик, но можно поставить на то, что Месси и Брэйтуэйт забьют на двоих минимум два гола. БК «Бетсити» предлагает на это событие коэффициент 2,35. Для датчанина матчи на Кубок — шанс поправить свою статистику в «Барсе», он, кстати, как раз отличился недавно с «Корнельей».

Андрей Санталов

Стадион-инвалид и первые футболки. Здесь будет играть Кокорин
«Барселона» погрязла в долгах! Грозит ли ей банкротство?
Резцова: Нам надо биться за то, чтобы упоминалось слово «Россия»
Зачем «Ф-1» плохие парни? Мазепин - спасение для чемпионата
Российские биатлонисты начинают выступление на чемпионате Европы
«Он — диктатор». Союз «Челси» и Тухеля — это коктейль Молотова
Спортивный жилет с подогревом продают по суперцене
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь