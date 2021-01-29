Кокорина пока нет, но голы будут: прогноз на матч «Торино» — «Фиорентина»

«Фиорентина» в последние годы не может похвастаться результатами. В 2019-м клуб сменил владельца, спортивного директора, но до заветной цели (попадание в Лигу чемпионов) никак не доберется. По ходу этого сезона «фиалки» уволили тренера и пригласили рулить командой экс-тренера сборной Италии Пранделли. Он когда-то уже работал в «Фиорентине» и даже выступал с ней в ЛЧ, но было это больше 10 лет назад. «Фиалки» при Пранделли предпочитают действовать на контратаках, отдавая мяч соперникам. В январское трансферное окно «Фиорентина» сделала только один трансфер — приобрела Кокорина у «Спартака».



Для «Торино» этот сезон складывается еще хуже. Первый круг туринцы закончили на 17-м месте, в максимальной близости от зоны вылета. «Быки» тоже поменяли тренера, вместо Сампаоло с командой теперь работает Никола, не добивавшийся ранее каких-то значимых успехов. Дебют вышел не очень удачным, но хотя бы одно око удалось спасти во встрече с «Беневенто» (2:2), дубль на счету Дзадзы. У «Торино» сейчас две основные проблемы. Команда слишком много пропускает: почти два мяча за игру. А впереди растерял форму супернападающий Белотти. Форвард сборной Италии «молчит» уже 8 матчей.