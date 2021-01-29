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10:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Кокорина пока нет, но голы будут: прогноз на матч «Торино» — «Фиорентина»

Дебют российского форварда откладывается.

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Источник: РИА "Новости"

«Фиорентина» в последние годы не может похвастаться результатами. В 2019-м клуб сменил владельца, спортивного директора, но до заветной цели (попадание в Лигу чемпионов) никак не доберется. По ходу этого сезона «фиалки» уволили тренера и пригласили рулить командой экс-тренера сборной Италии Пранделли. Он когда-то уже работал в «Фиорентине» и даже выступал с ней в ЛЧ, но было это больше 10 лет назад. «Фиалки» при Пранделли предпочитают действовать на контратаках, отдавая мяч соперникам. В январское трансферное окно «Фиорентина» сделала только один трансфер — приобрела Кокорина у «Спартака».

Для «Торино» этот сезон складывается еще хуже. Первый круг туринцы закончили на 17-м месте, в максимальной близости от зоны вылета. «Быки» тоже поменяли тренера, вместо Сампаоло с командой теперь работает Никола, не добивавшийся ранее каких-то значимых успехов. Дебют вышел не очень удачным, но хотя бы одно око удалось спасти во встрече с «Беневенто» (2:2), дубль на счету Дзадзы. У «Торино» сейчас две основные проблемы. Команда слишком много пропускает: почти два мяча за игру. А впереди растерял форму супернападающий Белотти. Форвард сборной Италии «молчит» уже 8 матчей.

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Кокорин уже в Италии, но с «Торино» не сыграет — не готова рабочая виза. Дебют российского форварда ожидается 5 февраля во встрече с «Интером». Пока у «фиалок» впереди зажигает 21-летний Влахович, у серба 7 голов в 18 матчах серии А. Сама «Фиорентина» в гостях в этом сезоне выглядит плохо (6 поражений и всего 1 победа в 9 матчах), так что на исход тут ставить рискованно. А вот рассчитывать на то, что она забьет минимум один гол, учитывая, как плох «Торино» в обороне, можно. Выбираем ставку «индивидуальный тотал “Фиорентины” больше 1 за 1,7» в БК «Фонбет».

Еще один любопытный вариант — обе команды забьют. В Италии второй сезон подряд средняя результативность держится на уровне трех голов за игру. В 6 матчах из 10 при этом отличаются обе команды. Сегодня многое сходится в этом направлении. «Фиорентина» на выезде пропускает больше двух мячей за игру, а «Торино» — вообще худшая домашняя команда серии А (0 побед в 9 матчах, 18 голов пропущено). В БК «Бетсити» на обе забьют дают коэффициент 1,95.

Андрей Санталов

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