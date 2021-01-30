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09:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси отомстит «Атлетику», «Вест Хэм» притормозит «Ливерпуль», а Артета снова обыграет Сульшера

Делимся прогнозами, чтобы выиграть миллион.

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Источник: AP 2020

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«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»

Прогноз: «Арсенал» победит за 2.88.

«Арсенал» отомстил «Саутгемптону» за поражение в Кубке — 3:1. В этот раз с реализацией моментов был порядок, отличились не только лидеры (Сака и Ляказетт), забил даже Пепе. В чемпионате дела у «канониров» налаживаются, за месяц они выиграли 5 матчей из 6 и поднялись на 9-е место, догнав «Челси». «Манчестер Юнайтед» сенсационно проиграл «Шеффилд Юнайтед» у себя дома (1:2) и остался вторым в лиге. Видимо, игроки расслабились после победы над «Ливерпулем» в Кубке и не настроились на худшую команду АПЛ. На выезде «Ман Юнайтед» играет гораздо лучше, чем на «Олд Траффорд» (13 побед и 4 ничьих в последних 17 матчах), но на «Эмирейтс» эта серия может прерваться. «Арсенал» усилился Эдегором из «Реала», вернулся в состав Обамеянг — шансы «канониров» здесь выше. В первом круге, кстати, лондонцы победили.

«РБ Лейпциг» — «Байер»

Прогноз: ничья за 3.73.

«Лейпциг» постепенно устраняется из борьбы за чемпионский титул. «Быки» неожиданно проиграли аутсайдеру «Майнцу», и теперь отрыв «Баварии» вырос до 7 очков. У «Лейпцига» до сих пор лучшая оборона в бундеслиге, но в трех последних матчах он пропустил 5 мячей. В частности, «Майнц» дважды забил после стандартов. «Байер» расположился в таблице на третьей строчке, вслед за «Лейпцигом». Леверкузен тоже потряхивает в последних играх. Он победил Дортмунд, но внезапно уступил «Униону» и «Вольфсбургу». А ведь еще в декабре команда Боса лидировала в чемпионате на протяжении двух туров. Впрочем, «Байер» больше волнует попадание в Лигу чемпионов, так что ничья с конкурентом его устроит.

«Аталанта» — «Лацио»

Прогноз: «Лацио» победит за 4.28.

Обе команды только что выдали триллер в Кубке Италии. «Аталанта» в меньшинстве вышла вперед благодаря голу Миранчука, затем не забила пенальти, но все-таки устояла перед натиском римлян. Гасперини дал отдохнуть Иличичу, в воскресенье лидер бергамасков вернется на поле. Индзаги на этот раз тоже выставит состав с Иммобиле и Корреа, но по другим игрокам есть вопросы. Травма ноги мучает Кайседо, Луис Альберто еще восстанавливается после удаления аппендикса. «Лацио» при этом остается «Лацио». Команда Индзаги с удовольствием играет на контратаках, а стиль «Аталанты» предполагает свободное пространство за спинами защитников. Обыграть одного и того же соперника два раза за несколько дней — сложная задача, так что здесь возьмем сторону римлян.

«Вест Хэм» — «Ливерпуль»

Прогноз: ничья за 3.92.

«Ливерпуль» наконец прервал серию из 5 матчей без побед в АПЛ, прихлопнув в принципиальном матче «Тоттенхэм» Моуринью (3:1). Фирмино и Мане забили впервые за месяц в чемпионате, Салах тоже был близок к успеху, но в его голе разглядели нарушение правил. Ожил наконец и Трент. Правый защитник не только забил сам, но и вел игру, помогая выходить в атаку. «Вест Хэм» — один из главных сюрпризов этого сезона. Летом команда Мойеса с трудом спаслась от вылета в чемпионшип, а теперь она вовсю борется за еврокубки. «Молотобойцы» не проигрывают уже месяц, а в январе и вовсе идут со стопроцентным результатом. «Ливерпуль» подал признаки жизни, но команде по-прежнему не хватает защитников. «Вест Хэм» сейчас в отличной форме, больше отдыхал перед этой встречей, так что он должен притормозить чемпиона Англии.

«Барселона» — «Атлетик»

Прогноз: «Барселона» победит с разницей 1 за 3.69.

Вот и новая встреча Месси с командой, которая вывела Лео из себя и заставила удалиться. «Атлетик» лишил «Барселону» Суперкубка Испании, и каталонцы настроены на реванш. «Барса» наконец-то сыграет дома (впервые в январе!). Серия из 8 гостевых матчей прошла удачно (есть 6 побед), если считать тот самый Суперкубок. Месси уже вернулся после дисквалификации и помог обыграть «Райо Вальекано». Постепенно разыгрался и де Йонг, голландец стал чаще подключаться в штрафную, как результат забил 3 гола в 4 последних матчах. «Атлетик» не остановился на Суперкубке, баски прошли команды из низших лиг в Кубке Испании и разгромили «Хетафе» в Ла Лиге. Смена тренера явно положительно повлияла на команду. Однако, если Месси будет в ударе, «Барсу» не остановить даже разыгравшемуся «Атлетику».

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Андрей Санталов

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