Артета продолжит побеждать: прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Арсенал»
Разбираем игру АПЛ.
Разбираем игру АПЛ.
Пять побед и две ничьи в последних 7 матчах АПЛ подняли «Арсенал» на 10-е место в таблице, теперь уже можно помечтать и о еврокубках. Артета убрал ненужных ему игроков, команду покинули Озил, Мустафи, Сократис, отправил в аренду молодых
«Вулверхэмптон», напротив, ужасно провел последний месяц. «Волки» набрали только 3 очка из 24 возможных и опустились на 14-е место. Вылет им вряд ли грозит, но и в Лигу Европы вернуться не получится. В последнем туре «Вулверхэмптон» проиграл «Кристал Пэлас», так и не сумев распечатать ворота соперника. «Вулвс» после потери Хименеса тяжело даются голы, сейчас у них 21 мяч в 21 матче этого сезона. На роль бомбардира взяли Виллиана Жозе, но бразилец пока не забил в первых двух играх АПЛ.
«Арсенал» проиграл матч в первом круге, но сейчас команда выглядит солиднее, в составе есть свежие игроки, при таком календаре это уже преимущество. Также, конечно, есть и разница в мастерстве. Ставка на фаворитов — рискованная стратегия (особенно в этом малопредсказуемом сезоне), но здесь в команду Артеты верится. Выбираем победу «Арсенала» за 2,2 в БК «Фонбет». Можно подстраховаться и взять победу «Арсенала» с форой 0, но коэффициент здесь значительно меньше — 1,55.
Стоит, кстати, отметить, как прибавили «канониры» в обороне: в 5 матчах АПЛ в январе они пропустили только один гол. Всего же у вратаря Лено в этом сезоне уже 8 игр на ноль. Добавим к этому проблемы «Вулверхэмптона» в атаке и получим еще один хороший вариант на этот матч — тотал меньше 2,5 за 1,69. В БК «Марафон» на это событие дают коэффициент 1,69.
Андрей Санталов