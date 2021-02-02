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11:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Артета продолжит побеждать: прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Арсенал»

Разбираем игру АПЛ.

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Источник: AP 2020

Пять побед и две ничьи в последних 7 матчах АПЛ подняли «Арсенал» на 10-е место в таблице, теперь уже можно помечтать и о еврокубках. Артета убрал ненужных ему игроков, команду покинули Озил, Мустафи, Сократис, отправил в аренду молодых Мэйтланда-Найлса и Уиллока. Взамен «канониры» усилились только одним футболистом, но очень интересным. В Лондон приехал креативный полузащитник Эдегор, который не подошел Зидану в «Реале». Плюс в состав вернулся Обамеянг, уезжавший из-за болезни матери. С «Ман Юнайтед» не играл и Сака (проблемы с ногой), он тоже готов выйти на поле.

«Вулверхэмптон», напротив, ужасно провел последний месяц. «Волки» набрали только 3 очка из 24 возможных и опустились на 14-е место. Вылет им вряд ли грозит, но и в Лигу Европы вернуться не получится. В последнем туре «Вулверхэмптон» проиграл «Кристал Пэлас», так и не сумев распечатать ворота соперника. «Вулвс» после потери Хименеса тяжело даются голы, сейчас у них 21 мяч в 21 матче этого сезона. На роль бомбардира взяли Виллиана Жозе, но бразилец пока не забил в первых двух играх АПЛ.

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«Арсенал» проиграл матч в первом круге, но сейчас команда выглядит солиднее, в составе есть свежие игроки, при таком календаре это уже преимущество. Также, конечно, есть и разница в мастерстве. Ставка на фаворитов — рискованная стратегия (особенно в этом малопредсказуемом сезоне), но здесь в команду Артеты верится. Выбираем победу «Арсенала» за 2,2 в БК «Фонбет». Можно подстраховаться и взять победу «Арсенала» с форой 0, но коэффициент здесь значительно меньше — 1,55.

Стоит, кстати, отметить, как прибавили «канониры» в обороне: в 5 матчах АПЛ в январе они пропустили только один гол. Всего же у вратаря Лено в этом сезоне уже 8 игр на ноль. Добавим к этому проблемы «Вулверхэмптона» в атаке и получим еще один хороший вариант на этот матч — тотал меньше 2,5 за 1,69. В БК «Марафон» на это событие дают коэффициент 1,69.

Андрей Санталов

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