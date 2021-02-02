Артета продолжит побеждать: прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Арсенал»

Пять побед и две ничьи в последних 7 матчах АПЛ подняли «Арсенал» на 10-е место в таблице, теперь уже можно помечтать и о еврокубках. Артета убрал ненужных ему игроков, команду покинули Озил, Мустафи, Сократис, отправил в аренду молодых Мэйтланда-Найлса и Уиллока. Взамен «канониры» усилились только одним футболистом, но очень интересным. В Лондон приехал креативный полузащитник Эдегор, который не подошел Зидану в «Реале». Плюс в состав вернулся Обамеянг, уезжавший из-за болезни матери. С «Ман Юнайтед» не играл и Сака (проблемы с ногой), он тоже готов выйти на поле.



«Вулверхэмптон», напротив, ужасно провел последний месяц. «Волки» набрали только 3 очка из 24 возможных и опустились на 14-е место. Вылет им вряд ли грозит, но и в Лигу Европы вернуться не получится. В последнем туре «Вулверхэмптон» проиграл «Кристал Пэлас», так и не сумев распечатать ворота соперника. «Вулвс» после потери Хименеса тяжело даются голы, сейчас у них 21 мяч в 21 матче этого сезона. На роль бомбардира взяли Виллиана Жозе, но бразилец пока не забил в первых двух играх АПЛ.