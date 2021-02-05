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12:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Дебют Кокорина, битва Клоппа с Моуринью и сюрприз на «Олд Траффорде»

Делимся прогнозами, чтобы выиграть миллион.

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Источник: РИА "Новости"

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«Фиорентина» — «Интер»

Прогноз: «Интер» победит с разницей в 1 за 3.50.

«Фиорентина» едва не победила «Торино» неделю назад, хоть и играла в меньшинстве. Но, оставшись вдевятером (!), «фиалки» все-таки позволили туринцам сравнять счет. Теперь команда Пранделли осталась на эту игру без Кастровилли и Миленковича, также под большим вопросом участие Рибери. Зато в заявке наконец появился новичок «Фиорентины» Кокорин, интересно, что его дебют в серии А, как и у Миранчука, приходится на матч с «Интером». Команда Конте играла среди недели в Кубке Италии и уступила там «Ювентусу». Впрочем, для Конте главный турнир — это чемпионат, здесь он выставит сильнейших, не думая об ответной игре в Турине. В состав после дисквалификации возвращается Лукаку. До «Милана» два очка, так что сегодня «Интер» может возглавить таблицу.

«Ювентус» — «Рома»

Прогноз: «Ювентус» победит и тотал меньше 3,5 за 2.75.

«Ювентус» на подъеме после важной победы над «Интером». В какой-то степени команде Пирло повезло с пенальти и последующей ошибкой Бастони, но этими подарками надо еще было воспользоваться, и Роналду это сделал. «Юве» выиграл пять матчей подряд и вернулся в чемпионскую гонку. По потерянным очкам отставание от «Милана» всего 4 балла. Дибала после травмы колена близок к возвращению на поле, так что дела у чемпиона Италии идут все лучше и лучше. «Рома» пережила непростой период: разгром в римском дерби и техническое поражение в Кубке плюс конфликт Джеко с тренером. Нападающий в итоге вернулся в команду, но его форма и настрой вызывают сомнения. «Ювентус» должен воспользоваться неразберихой в «Роме».

«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»

Прогноз: «Эвертон» не проиграет за 2.53.

«Манчестер Юнайтед» покуражился в матче с «Саутгемптоном», отгрузив тому 9 мячей. Соперник, правда, уже в начале игры остался вдесятером (а под конец встречи и вдевятером), но желание игроков «МЮ» забивать вплоть до финального свистка впечатляет. Впрочем, с «Эвертоном» так легко не будет. «Ириски» только что выиграли у «Лидса», исправившись за неожиданное домашнее поражение от «Ньюкасла». Вообще на выезде команда Анчелотти чувствует себя лучше, чем дома — 7 побед в 10 матчах. Все лидеры — Ришарлисон, Хамес и Кэлверт-Льюин в строю, Ольсен здорово заменил Пикфорда в воротах. После 9:0 «Манчестеру» будет сложно показать такой же уровень игры, и «Эвертон» должен этим воспользоваться.

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

Прогноз: ничья за 3.67.

Главный матч второго круга АПЛ. Многие считают, что если кто-то и сможет остановить разбушевавшийся «Ман Сити» (13 побед подряд!), то это «Ливерпуль». Однако чемпион Англии дает поводы сомневаться в этом. Даже Клопп признал, что «Брайтон» недавно победил по делу. До этого «Ливерпуль» не проигрывал на «Энфилде» 68 матчей в АПЛ, а тут потерпел два поражения подряд. Не пошло у Салаха, Мане не играл — вот и не получилось ничего забить, а оборона у чемпиона Англии далека от идеала в этом сезоне. У «Ман Сити» наоборот — лучшая защита в Англии, команда Гвардиола очень редко пропускает. Забивают «горожане» при этом немного, но этого хватает. Матчи между топ-клубами в этом сезоне часто получаются скучными, голов в них бывает немного, так что ставка на ничью здесь смотрится логично.

«Марсель» — «ПСЖ»

Прогноз: «ПСЖ» победит с разницей 3+ за 3.24.

«Марсель» наконец расстался с Виллаш-Боашем, но ситуацию остается напряженной. Фанаты клуба недавно ходили громить базу, где тренируется команда, один игрок даже пострадал, в спину защитника Гонсалеса прилетел камень. Болельщики ждут отставки президента, в такой ситуации вряд ли команде до футбола. Да и до этого «Марсель» не впечатлял результатами: в последних 6 матчах 4 поражения и 3 ничьи. «ПСЖ» недавно впервые проиграл при Почеттино, чемпион Франции уступил «Лорьяну». После этого парижане разгромили «Ним» 3:0 и по-прежнему пытаются догнать лидирующий «Лилль» — до него 3 очка. Неймар возвращается после дисквалификации, Мбаппе, Икарди и Ди Мария тоже в строю. В такой ситуации «Марселю» стоит готовиться к худшему.

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Андрей Санталов

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