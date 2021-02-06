Ставка против фаворита: прогноз на матч «Уэска» — «Реал»

«Реал» продолжает лихорадить. В прошлом туре чемпион Испании уступил такому середняку, как «Леванте» (1:2). Уже на 9-й минуте мадридцы остались вдесятером, и, хоть они и первыми забили гол, заработать очки так и не сумели. Очередной кризис в игре «Реала» совпал с травмой капитана Рамоса. Ведущий защитник не играл после Суперкубка, за это время команда Зидана дважды проиграла. Вообще сейчас с составом у Мадрида все грустно. Из-за травм выбыли Азар, Карвахаль, Вальверде, Иско и Родриго. Еще и Милитао дисквалифицирован. В итоге на скамейке запасных, если не считать молодежь и вратарей, сегодня будут лишь Марсело и Мариано. «Уэска» — чемпион сегунды в прошлом сезоне, но возвращение в Ла Лигу дается ей тяжело. За 21 матч команда одержала всего две победы и располагается на последнем месте в таблице. «Уэска» в январе сменила тренера, теперь футболистами руководит Пачета, успевший до этого поработать в Польше и Таиланде. В Испании у него уже есть успешный опыт, за два года он вытащил малобюджетный «Эльче» из второй лиги в высший дивизион. Пачета — большой фанат тренера Бьелсы и строит игру по тем же принципам: высокий прессинг, все игроки много бегают и отрабатывают в обороне.

Зидан вернулся после ковидного карантина и уже успел вступить в перепалку с журналистами, попросив большего уважения к себе и клубу. Однако ситуация у него тяжелая. Играть приходится возрастным составом, а календарь пауз для отдыха не дает. Бензема в этом сезоне свои голы забивает (сейчас у него 10 в 18 матчах), но от остальных поддержки не видно. Как раз с такими командами, как «Уэска», у «Реала» было больше всего проблем в этом чемпионате, так что здесь лучше сыграть против фаворита. «Уэска» победит с форой +1 за 2,0 в БК «Фонбет».



Еще один вариант — «Реал» забьет 2 гола и меньше в БК «Бетсити» за 1,66. Мадридцы сейчас явно не в лучшей форме, да и до этого, в декабре-январе, они забивали больше 2 голов только 3 раза в 10 матчах Ла Лиги. «Уэска» в прошлом туре обыграла «Вальядолид», и, видимо, с назначением нового тренера поверила в себя. Больше двух голов она в последний раз пропускала аж 6 декабря. Даже «Барселона» месяц назад ограничилась одним мячом.



Андрей Санталов