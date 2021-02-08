Суарес продлит победную серию: прогноз на матч «Атлетико» — «Сельта»

«Атлетико» уверенно идет к первому чемпионскому титулу с 2014 года. Команда Симеоне выиграла 8 матчей подряд в Ла Лиге и оторвалась от «Барселоны» и «Реала» на 7 очков, имея при этом два матча в запасе. Вылет из Кубка Испании пошел только на руку мадридцам, теперь они готовятся к играм в комфортном режиме. Суарес продолжает забивать и уже вышел в лидеры гонки бомбардиров, у 34-летнего уругвайца 14 голов в 16 матчах — потрясающая статистика.



Для «Сельты» 2021 год начался неудачно: 4 поражения в 6 встречах и ни одной победы. В прошлом туре «селестес» сыграли вничью с «Гранадой» (0:0) и остались во второй половине турнирной таблицы. Плотность там такая, что до зоны вылета «Сельте» всего 5 очков, хотя сейчас она занимает 11-е место. Из хороших новостей — в состав вернулся главный бомбардир Аспас, забивший в этом сезоне 9 голов и отдавший 6 передач. Одна из проблем для «Сельты» — нет длинной скамейки, играть часто приходится одними и теми же футболистами. А тут еще и защитник Оласа ушел к конкурентам в «Вальядолид».