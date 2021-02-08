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10:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Суарес продлит победную серию: прогноз на матч «Атлетико» — «Сельта»

Разбираем игру лучшей команды Испании.

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Источник: AP 2020

«Атлетико» уверенно идет к первому чемпионскому титулу с 2014 года. Команда Симеоне выиграла 8 матчей подряд в Ла Лиге и оторвалась от «Барселоны» и «Реала» на 7 очков, имея при этом два матча в запасе. Вылет из Кубка Испании пошел только на руку мадридцам, теперь они готовятся к играм в комфортном режиме. Суарес продолжает забивать и уже вышел в лидеры гонки бомбардиров, у 34-летнего уругвайца 14 голов в 16 матчах — потрясающая статистика.

Для «Сельты» 2021 год начался неудачно: 4 поражения в 6 встречах и ни одной победы. В прошлом туре «селестес» сыграли вничью с «Гранадой» (0:0) и остались во второй половине турнирной таблицы. Плотность там такая, что до зоны вылета «Сельте» всего 5 очков, хотя сейчас она занимает 11-е место. Из хороших новостей — в состав вернулся главный бомбардир Аспас, забивший в этом сезоне 9 голов и отдавший 6 передач. Одна из проблем для «Сельты» — нет длинной скамейки, играть часто приходится одними и теми же футболистами. А тут еще и защитник Оласа ушел к конкурентам в «Вальядолид».

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У «Атлетико» есть небольшие проблемы с составом перед этой встречей. Феликс, Карраско, Дембеле и Эрмосо пропустят матч из-за ковида, а ключевой защитник Триппьер дисквалифицирован. Однако их есть кем заменить, и с таким соперником это не должно сказаться. В первом круге команда Симеоне выиграла 2:0, такого же результата ждут то не и сегодня. Здесь тяжело пойти против фаворита, выбираем победу «Атлетико» за 1,66 в БК «Марафон».

Еще один интересный вариант — взять сухую победу «Атлетико». Мадридцы меньше всех пропускают в Ла Лиге, всего 10 мячей в 19 играх, а на своем стадионе они пропустили всего три гола в 10 матчах. При этом всухую команде Симеоне не удается сыграть уже три тура подряд. Даже от «Кадиса» она пропустила дважды. «Сельта» в последнее время забивает меньше гола за игру, так что ставка выглядит логично. «Атлетико» победит и не пропустит — в БК «Бетсити» на это дают коэффициент 2,5.

Андрей Санталов

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