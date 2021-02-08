Лучшая команда Европы выйдет в финал клубного ЧМ: прогноз на матч «Аль-Ахли» — «Бавария»
Один финалист уже известен.
Один финалист уже известен.
«Бавария» выиграла все пять трофеев в 2020 году, и теперь может добавить в коллекцию еще и клубный чемпионат мира. Первый финалист уже определился, мексиканский «Тигрес» неожиданно прошел победителя Кубка Либертадорес «Палмейрас». «Бавария» в пятницу обыграла «Герту» (1:0) в снегопад, но
«Аль-Ахли» — самый титулованный клуб Египта. Последние 5 лет он неизменно выигрывал чемпионат страны, в ноябре 2020-го он также взял Лигу чемпионов Африки (в рекордный 9-й раз). Киммих уже назвал соперника «египетской «Баварией», эта команда действительно привыкла часто побеждать на своем континенте, и болельщики всегда ждут от нее многого. На клубном чемпионате мира лучшим результатом для египтян было третье место в 2006 году. При этом еще никогда в своей истории они не играли официальный матч с клубом из Европы. Одну игру на клубном ЧМ-2020 «Аль-Ахли» уже провел, победив местный «Аль-Духаиль» 1:0.
Для «Баварии» это второй клубный чемпионат мира, в 2013-м немецкий клуб победил в финале «Раджу Касабланка» из Марокко. Чемпион Германии сейчас на ходу, в бундеслиге есть серия из 5 побед подряд. Все футболисты в строю, за исключением Горетцки и Хави Мартинеса. Флик и вся команда настроены взять еще один трофей, так что поставить на победу «Баварии» здесь — самое простое. У «Аль-Ахли» впечатляющая серия из 32 матчей без поражений, но сегодня она должна прерваться. Выбираем победу «Баварии» с форой -2 за 1,6.
Есть вариант и с коэффициентом побольше. «Бавария» в этом сезоне редко играет на ноль, да и там, где это удается, приходится совершать подвиги Нойеру. «Аль-Ахли» — достаточно хорошо организованная команда и знает, что мюнхенцы часто позволяют соперникам забегать за спины защитникам. Египтяне вполне могут воспользоваться ошибками обороны «Баварии», так что можно рискнуть вот так. В БК «Фонбет» на то, что обе команды забьют, коэффициент составляет 2,03.
Андрей Санталов