Лучшая команда Европы выйдет в финал клубного ЧМ: прогноз на матч «Аль-Ахли» — «Бавария»



«Бавария» выиграла все пять трофеев в 2020 году, и теперь может добавить в коллекцию еще и клубный чемпионат мира. Первый финалист уже определился, мексиканский «Тигрес» неожиданно прошел победителя Кубка Либертадорес «Палмейрас». «Бавария» в пятницу обыграла «Герту» (1:0) в снегопад, но из-за погоды не смогла сразу вылететь в Катар, пришлось задержаться в Берлине до утра. В игре с «Гертой» подопечные Флика по традиции создали много моментов, но с реализацией не везло. Левандовски впервые за два года не забил с пенальти, где-то тяжелое поле помешало технично пробить. Впрочем, соперник тоже не реализовал два выхода один на один.



«Аль-Ахли» — самый титулованный клуб Египта. Последние 5 лет он неизменно выигрывал чемпионат страны, в ноябре 2020-го он также взял Лигу чемпионов Африки (в рекордный 9-й раз). Киммих уже назвал соперника «египетской «Баварией», эта команда действительно привыкла часто побеждать на своем континенте, и болельщики всегда ждут от нее многого. На клубном чемпионате мира лучшим результатом для египтян было третье место в 2006 году. При этом еще никогда в своей истории они не играли официальный матч с клубом из Европы. Одну игру на клубном ЧМ-2020 «Аль-Ахли» уже провел, победив местный «Аль-Духаиль» 1:0.