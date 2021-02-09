Мойес удивит бывшую команду: прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»

«Манчестер Юнайтед» все-таки пока что не готов к борьбе за чемпионство. Для этого нужно стабильно давать результат, а у команды Сульшера такого качества нет. За победой над «Ливерпулем» может последовать поражение от «Шеффилд Юнайтед», а за 9:0 с «Саутгемптоном» — ничья с «Эвертоном». Манкунианцы здорово начали игру против «ирисок», повели 2:0 после супергола Фернандеша, но расслабились во втором тайме и позволили сопернику дважды сравнять счет — 3:3. Нелучший матч для Де Хеа и в целом для обороны «Юнайтед».



«Вест Хэм» в этом году очень хорош. В 9 матчах у него 7 побед, ничья и поражение от «Ливерпуля». «Молотобойцы» поднялись на 6-е место и теперь претендуют даже на попадание в Лигу чемпионов — турнир, в котором они до этого ни разу не играли. И это еще учитывая ничью с «Фулхэмом» в прошлом туре. Если бы «Вест Хэм» выиграл, то оказался бы в топ-4 АПЛ. Интересно, что после 23 туров у лондонцев 39 очков — столько же они набрали за весь прошлый сезон. «Молотобойцы» — одна из самых мощных в физическом плане команд Англии, поэтому они достаточно много забивают с угловых.