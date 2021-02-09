Мойес удивит бывшую команду: прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»
Встреча в 1/8 финала Кубка Англии.
Встреча в 1/8 финала Кубка Англии.
«Манчестер Юнайтед»
«Вест Хэм» в этом году очень хорош. В 9 матчах у него 7 побед, ничья и поражение от «Ливерпуля». «Молотобойцы» поднялись на 6-е место и теперь претендуют даже на попадание в Лигу чемпионов — турнир, в котором они до этого ни разу не играли. И это еще учитывая ничью с «Фулхэмом» в прошлом туре. Если бы «Вест Хэм» выиграл, то оказался бы в топ-4 АПЛ. Интересно, что после 23 туров у лондонцев 39 очков — столько же они набрали за весь прошлый сезон. «Молотобойцы» — одна из самых мощных в физическом плане команд Англии, поэтому они достаточно много забивают с угловых.
Это принципиальный матч для Мойеса, тренировавшего ранее «МЮ». С «Вест Хэмом» он уже дважды отнимал очки у манкунианцев, было, правда, и одно поражение. Хорошая новость для лондонцев — отменили красную карточку Соучека, важного игрока для «Вест Хэма». У «Манчестер Юнайтед» травмировался Погба, также известно, что Хендерсон заменит Де Хеа в воротах. Команда Сульшера в этом сезоне дома играет хуже, чем в гостях. Учитывая все эти моменты, а также привычную для кубковых матчей непредсказуемость, поставим здесь на победу «Вест Хэма» с форой +1 за 1,82 в БК «Марафон».
Также интересный вариант — сыграть на количество угловых. «Вест Хэм» делает ставку на стандарты, хоть и не в каждом матче подает много корнеров (4,5 за игру). Однако там, где надо отыгрываться, как это было недавно с «Ливерпулем», лондонцы часто разыгрывают от углового флажка. У «Ман Юнайтед» средний показатель — 5,3 корнера за матч. Ждем сегодня много борьбы, атак в обе стороны и угловых. В БК «Париматч» на тотал больше 9,5 по корнерам дает коэффициент 1,67.
Андрей Санталов