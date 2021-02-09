Кто выйдет в финал Кубка? Прогноз на матч «Ювентус» — «Интер»

«Ювентус» удивительно стабилен с начала года, туринцы выиграли 10 матчей из 11. Причем среди соперников были «Милан», «Интер», «Наполи», «Сассуоло». А в 5 последних играх из 6 «Юве» сохранил свои ворота в неприкосновенности. В прошлом туре чемпион Италии взял верх над «Ромой». Однако поведя в счете в начале встречи, команда Пирло отдала инициативу сопернику и практически не угрожала римлянам. Возможно, так туринцы хотел сберечь силы на ответный полуфинал Кубка. «Интер» провалил первый матч полуфинала Кубка Италии (1:2), но шансы отыграться еще есть. В пятницу команда Конте расправилась с «Фиорентиной», хотя уровень сопротивления был невысок. Для тренера «нерадзурри» это важный матч, все-таки «Интер» не выигрывал трофеев с 2011 года, а тут остался шаг до финала. Лукаку вернулся в состав, с ним и Лаутаро атака снова стала опасной. Команда Конте после выхода с карантина в 2020-м забила 77 голов, больше только у «Баварии».

Место в воротах «Юве» снова займет Буффон, легенда итальянского футбола постоянно выходит в кубковых матчах. Есть вопросы по здоровью Бонуччи, впереди вместе с Роналду, скорее всего, выйдет Кулусевски, а не Мората. «Интер» лишился Видаля и Санчеса (перебор желтых карточек), зато справа в защите снова выйдет Хакими, Эриксен, принесший победу в четвертьфинале над «Миланом», тоже должен быть в старте. Предматчевый расклад на стороне «Юве», однако гостям отступать некуда, надо забивать минимум два мяча. Верим, что с таким нападением им это по силам. В БК Olimp.bet на «индивидуальный тотал “Интера” больше 1,5» дают коэффициент 2,14.



Можно также посмотреть на эту игру с точки зрения статистики. «Интер» в серии А нарушает правила гораздо чаще, чем «Ювентус» (14 против 12 в среднем за матч). В первом матче Кубка подопечные Конте сфолили 17 раз, тогда как туринцы — 12. По личным встречам за последние годы тут тоже преимущество у «нерадзурри»: 7 побед по фолам против 2. Сегодня «Интеру» нужно будет отыгрываться, лезть в прессинг, а значит, больше нарушать правила. Возьмем еще победу «Интера» по фолам с форой -3 за 1,85 в БК «Бетсити».



Андрей Санталов