«Севилья» остановит «Барселону»: прогноз на матч Кубка Испании

«Барселона» выдала два триллера подряд. Сначала каталонцы отыгрались в Кубке с «Гранадой» с 0:2 (итоговый счет — 5:3 в дополнительное время), а затем одержали волевую победу над «Бетисом» — 3:2. Гризманн, наконец, заиграл в свою силу в «Барсе», Альба феерит, как в лучшие годы, ну, а Месси — это Месси. У команды Кумана уже 9 гостевых побед подряд, такого в клубе не было со времен супертрио Месси — Суарес — Неймар. Важно, что к решающей части сезона «Барселона» подходит с правильным психологическим настроем, теперь игроки не опускают руки, если пропускают первыми. «Севилья» чуть побуксовала на старте чемпионата, но, начиная с ноября, набрала ход. За три месяца у команды Лопетеги всего два поражения в Ла Лиге — от «Реала» и «Атлетико». Андалузцы уверенно идут в топ-4 и вполне могут финишировать выше мадридцев или каталонцев по итогам чемпионата. Для «Севильи» важно брать трофеи, и если «Атлетико» в лиге почти недосягаем, то вот Кубок ей вполне по силам. Правда, в последний раз андалузцы его выигрывали в 2010-м.

У «Барсы» есть явные проблемы в обороне. Травмировался лучший центральный защитник команды Араухо, справа не будет ни Деста, ни Серджи Роберто. При этом ошибаются сзади каталонцы часто, а каждый раз забивать по 3−4 мяча не получится. Этот полуфинал состоит из двух матчей, так что Куман, возможно, захочет сделать ставку на ответную игру. Против «Барсы» еще и календарь, они играют каждые 3−4 дня, причем с овертаймами, а скоро еще и Лига чемпионов. Так что здесь вполне можно сыграть против фаворита: «Севилья» не проиграет за 1,86 в БК «Марафон».



Еще одна ставка, которая выглядит надежно- победа «Севильи» по фолам. Команда Лопетеги в среднем фолит на 4 раза чаще «Барсы». Каталонцы, кстати, вообще самая корректная команда чемпионата. Возможно, это связано с тем, что мяч почти всегда у них, а при потере прессинг не всегда приводит к нарушениям. По личным встречам все тоже в пользу «Севильи», она фолила чаще в 10 последних матчах из 10. Возьмем и здесь победу «Севильи» по фолам с форой -3 за 1,6 в БК «Бетсити».



Андрей Санталов