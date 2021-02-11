«Бавария» сделает требл: прогноз на финал клубного ЧМ
Но с «Тигресом» легко не будет.
Но с «Тигресом» легко не будет.
«Бавария» на классе разобралась с чемпионом Африки «Аль-Ахли» в полуфинале клубного чемпионата мира. Левандовски забил по голу в каждом тайме, у поляка уже 9 мячей в 9 играх в 2021 году. Мюнхенцы привычно много владели мячом и атаковали, а игра на контратаках у «Аль-Ахли» не пошла, египтяне попали в створ ворот Нойера всего два раза. Интересно, что Сане, которого купили летом за 50 млн евро, в последнее время чаще выходит на поле во втором тайме. В этот раз свежий Лерой отдал голевую передачу. Перед финалом потерь у «Баварии» нет — кроме Боатенга, он по личным причинам вернулся в Германию.
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Букмекеры справедливо считают «Баварию» фаворитом в финале и выставляют на ее победу низкий коэффициент. Однако разгромы в решающем матче этого турнира случаются редко. В прошлом розыгрыше «Ливерпуль» победил в полуфинале мексиканский «Монтеррей» с минимальной разницей 2:1, а в финале для победы потребовался овертайм. К тому же «Тигрес» славится своей тактической выучкой, а самая сильная линия в команде — это оборона. В такой ситуации проще поставить на тотал голов, матч, скорее всего, будет низовой. БК «Марафон» на тотал меньше 3 дает коэффициент 1,92.
Известно также, что сильная сторона «Баварии» — игра на флангах, где орудуют Гнабри, Коман или Сане. Мюнхенцы — с отрывом лучшая команда бундеслиги по угловым, в полуфинале с «Аль-Ахли» по корнерам было 7:0, и сегодня у них тоже должно быть преимущество в этом компоненте. В БК «Париматч» поставить на победу «Баварии» по угловым с форой -4 можно за 1,72.
Андрей Санталов