Текущие события
Хоккей. Европа
17:00
Россия
Финляндия
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Куньлунь
Хоккей. Европа
21:00
Чехия
Швеция
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс
Торонто Мэйпл Ливз
24
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Бостон Брюинз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
12.02
Нью-Йорк Айлендерс
Питтсбург Пингвинз
Все события
Фоторепортажи
17Загитова и Медведева в одном кадре
11Логинов выиграл индивидуальную гонку в Антхольце
11:20 (мск), источник: Sportmail.ru

«Бавария» сделает требл: прогноз на финал клубного ЧМ

Но с «Тигресом» легко не будет.

Наверх
Рейтинг букмекеров1. Winline2. 1хСтавка / 1хБет3. Betcity4. Melbet5. Лига ставок
Источник: РИА "Новости"

«Бавария» на классе разобралась с чемпионом Африки «Аль-Ахли» в полуфинале клубного чемпионата мира. Левандовски забил по голу в каждом тайме, у поляка уже 9 мячей в 9 играх в 2021 году. Мюнхенцы привычно много владели мячом и атаковали, а игра на контратаках у «Аль-Ахли» не пошла, египтяне попали в створ ворот Нойера всего два раза. Интересно, что Сане, которого купили летом за 50 млн евро, в последнее время чаще выходит на поле во втором тайме. В этот раз свежий Лерой отдал голевую передачу. Перед финалом потерь у «Баварии» нет — кроме Боатенга, он по личным причинам вернулся в Германию.

«Тигрес» удивили, уверенно обыграв бразильский «Палмейрас», в котором выступает экс-спартаковец Луис Адриано. Мексиканская команда впервые вышла в финал клубного ЧМ, в Интерконтинентальном кубке до этого также не было ни одного чемпиона КОНКАКАФ. «Тигрес» — самый успешный клуб Мексики за последние 10 лет, он 5 раз становился первым в стране. Интересно, что команда чуть не вылетела до этого в первом же раунде Кубка КОНКАКАФ от команды из Сальвадора. Забить решающий гол тогда пришлось вратарю! Но обычно атака справляется со своими задачами, ведь здесь играет известный форвард Жиньяк. Француз уже забил в Катаре три мяча в двух матчах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Букмекеры справедливо считают «Баварию» фаворитом в финале и выставляют на ее победу низкий коэффициент. Однако разгромы в решающем матче этого турнира случаются редко. В прошлом розыгрыше «Ливерпуль» победил в полуфинале мексиканский «Монтеррей» с минимальной разницей 2:1, а в финале для победы потребовался овертайм. К тому же «Тигрес» славится своей тактической выучкой, а самая сильная линия в команде — это оборона. В такой ситуации проще поставить на тотал голов, матч, скорее всего, будет низовой. БК «Марафон» на тотал меньше 3 дает коэффициент 1,92.

Известно также, что сильная сторона «Баварии» — игра на флангах, где орудуют Гнабри, Коман или Сане. Мюнхенцы — с отрывом лучшая команда бундеслиги по угловым, в полуфинале с «Аль-Ахли» по корнерам было 7:0, и сегодня у них тоже должно быть преимущество в этом компоненте. В БК «Париматч» поставить на победу «Баварии» по угловым с форой -4 можно за 1,72.

Андрей Санталов

«Рейнджерс» потеряли Панарина из-за травмы. Он привез гол
Долгожданный гол россиянина в Канаде. Михеев положил победный
Тренер «Аякса»: Промес не играл с ПСВ, так как хочет в «Спартак»
«Эвертон» обыграл «Тоттенхэм» в матче с 9 голами в Кубке Англии
СМИ: Новым главой оргкомитета ОИ станет 84-летний экс-футболист
Сын Плющенко выиграл турнир по фигурному катанию
В IBU пояснили запрет на публикацию биатлонистами из РФ флага
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь