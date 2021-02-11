«Бавария» сделает требл: прогноз на финал клубного ЧМ

«Бавария» на классе разобралась с чемпионом Африки «Аль-Ахли» в полуфинале клубного чемпионата мира. Левандовски забил по голу в каждом тайме, у поляка уже 9 мячей в 9 играх в 2021 году. Мюнхенцы привычно много владели мячом и атаковали, а игра на контратаках у «Аль-Ахли» не пошла, египтяне попали в створ ворот Нойера всего два раза. Интересно, что Сане, которого купили летом за 50 млн евро, в последнее время чаще выходит на поле во втором тайме. В этот раз свежий Лерой отдал голевую передачу. Перед финалом потерь у «Баварии» нет — кроме Боатенга, он по личным причинам вернулся в Германию.



«Тигрес» удивили, уверенно обыграв бразильский «Палмейрас», в котором выступает экс-спартаковец Луис Адриано. Мексиканская команда впервые вышла в финал клубного ЧМ, в Интерконтинентальном кубке до этого также не было ни одного чемпиона КОНКАКАФ. «Тигрес» — самый успешный клуб Мексики за последние 10 лет, он 5 раз становился первым в стране. Интересно, что команда чуть не вылетела до этого в первом же раунде Кубка КОНКАКАФ от команды из Сальвадора. Забить решающий гол тогда пришлось вратарю! Но обычно атака справляется со своими задачами, ведь здесь играет известный форвард Жиньяк. Француз уже забил в Катаре три мяча в двух матчах.